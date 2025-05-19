韓國大選首場電視辯論「親華」成焦點　李在明：不應介入兩岸問題

韓聯社5月19日報導，韓國四大總統候選人周日舉行首場電視辯論會，國民力量黨候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫，圍繞共同民主黨候選人李在明之前「對中國說謝謝」的言論，展開聯合攻勢。



金文洙表示，從美國的立場來看，李在明不斷釋放出令人震驚的信號。李俊錫也質疑道，李在明提議不要對兩岸關係問題插手，此言論未免過於親華。假如美國持有「韓朝打起來也無所謂」的立場，韓國將會很為難。

對此，李在明回應表示，兩位候選人的看法過於片面，應以國家利益為核心考慮問題，韓方無必要深度介入兩岸之間的問題。他強調，對他本人的「親華標簽」的行為極其不妥，重申應根據形勢作出靈活判斷，而判斷的標準必須是韓國的國家利益。

李在明又指，韓美同盟無疑是韓國外交與國家安全的基本支柱，必須予以發展和深化。但這並不意味需要將所有籌碼都壓在這一關係上，與中俄的關係同樣重要，也需要妥善管理，不可將問題極端化。

2025年4月27日，韓國首爾，李在明獲共同民主黨黨內提名出選總統後高舉雙手慶祝。（Reuters）

李在明此前曾在公開場合表示，無論台灣海峽發生什麼，大陸和台灣地區如何發展均與韓國無關，韓方不應介入兩岸關係問題。

另外，據韓國民調機構Realmeter最新的民調顯示，李在明以超過50%的支援率領跑，但與國民力量黨總統候選人金文洙的差距有所縮小。