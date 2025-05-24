悉尼華裔夫婦遭童黨圍毆　7人被捕及起訴　警：無證據涉種族攻擊

澳洲悉尼一對華裔夫婦5月21日遭一群童黨圍毆，相關影片在網上廣傳後引眾怒。當地警方隨後陸續逮捕並起訴7名11至16歲涉案少年。儘管網上廣泛流傳該夫婦是因說中文而被攻擊，警方強調沒證據顯示襲擊涉及種族原因。



澳洲廣播公司（ABC）及英國《每日郵報》23日報道，拍到事件經過的影片21日開始在各社交媒體上流傳，並流傳該華裔夫婦只因為說中文，就在街上被多名青少年包圍襲擊。

從影片可見，一名42歲華人女子在悉尼東部一個住宅區附近的公園遭圍毆，其40歲丈夫曾試阻止施襲者打人，同時打電話求助，其後一名遛狗男子途經介入阻止，施襲者才離開現場。

當地警方其後證實事件，但指出沒有證據證明疑犯們是出於種族原因施襲，將繼續對事件進行調查。

圖為2025年5月21日，澳洲悉尼一名42歲華人女子遭一群童黨圍毆，其丈夫（白衣男子）一度試圖阻止施襲者打人。（X@sxrbggpp）

警方補充，最初有兩名12歲女孩被捕及起訴，隨後又有5名青少年遭到逮捕和起訴。所有被起訴疑犯均獲准有條件保釋，將於6月在兒童法院出庭受審。

中國駐悉尼總領事館發則聲明表示，領事館對近期發生的幾宗事件屬於針對華人和中國留學生的暴力行為，表示堅決反對並強烈譴責。