菲律賓爆槍擊案　中國男子火鍋店連轟同胞7槍　華使館介入處理

菲律賓馬卡蒂（Makati）一間火鍋店的包廂房內17日凌晨發生槍擊案，據報一名中國人中槍，疑犯同樣是中國人。中國駐菲大使館翌日回應表示，已經介入處理事件，具體情況暫不便透露。



事發於凌晨2時30分左右，從事發店內的監控片段可見，一名黑衣男子在店內朝着一名赤膊男子連開7槍，對方受傷倒地不起。一名白衣女子站在倒地男子旁，用中文問「怎麼辦」，開槍的黑衣男子則說「走啊，走嘛」，女方堅持「我不走，要送他去醫院」，男方則稱「他活不了」。

黑衣男子後來指示一直坐着的藍衣男子「馬上把這兒處理乾淨」，而女方仍然拒絕離開，黑衣男子遂要求藍衣男子「照顧好丹丹（音）」。

事件在菲律賓華人圈引起熱議。內媒最新引述知情人士指，事發後火鍋店的負責人已被帶至警局配合調查，目前該店已停業。

黑衣男子後來指示一直坐着的藍衣男子「馬上把這兒處理乾淨」，而女方仍然拒絕離開，黑衣男子遂要求藍衣男子「照顧好丹丹（音）」。 (網上圖片)

內地有輿論分析指，事件震碎了菲律賓華人社區內原本就脆弱的安全感，稱「一個中國男子在包廂內淡然舉槍，冷血射殺另一名同胞，隨後將槍交給同夥帶走，自己還悠然威脅旁邊的藍衣男子。這一幕宛如電影情節，卻在現實中上演，令人毛骨悚然。」

事件還折射出了如今菲律賓華人圈子中的深層次問題，由於當地博彩和電騙行業猖獗，吸引了大量不法分子湧入，攪亂了曾經團結互助的華人社區。馬卡蒂、帕塞（Pasay）等地的一些北方人餐廳，如今更已成為許多不法分子頻繁出沒的地方，暗藏的危險令當地人不寒而慄。