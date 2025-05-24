俄烏大規模換俘第2日　各再釋放307人

俄烏衝突3年多來的最大換俘行動進入第2日。俄國國防部5月24日表示，再有307名俄羅斯軍人從烏控區獲釋返回。作為交換，俄方也移交307名烏戰俘。



俄烏此前5月16日在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）談判，會上雙方同意各自安排交換1000名戰俘，是自開戰以來最大規模的戰俘交換行動。

2025年5月24日，俄羅斯國防部發布的一段影片顯示，俄副國防部長福明（Alexander Fomin）在白俄羅斯一處不知名地點會見獲釋俄羅斯軍人。（Reuters）

俄羅斯國防部周六（24日）宣布此項交換消息，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也在社群媒體平台Telegram上發貼文稱：「明天我們期待更多（換俘），我們的目標是讓每個人都脫離俄羅斯的囚禁。」

換俘第一階段於5月23日進行，俄烏各自釋放270名士兵和120名平民，並表示將在未來幾天釋放更多戰俘。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）23日表示，一旦目前的戰俘交換完成，俄羅斯將準備向烏克蘭提交一份概述長期和平協議條件的文件草案。