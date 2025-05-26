朝鮮續查驅逐艦下水事故　涉事軍需工業部副部長遭拘留

韓聯社5月26日報導，朝鮮連日調查日前發生的驅逐艦下水事故，對事故負有責任的勞動黨中央委員會軍需工業部副部長李亨先被拘留。這是繼清津造船廠廠長洪吉浩於上周四被司法機關傳喚，總工程師姜正哲、船體總裝車間主任韓京學和行政副廠長金勇鶴上周六被拘留後，最新一名被拘留的事故相關責任人。



朝中社周一報道，驅逐艦下水事故調查組日前向黨中央軍事委員會彙報了工作情況。根據調查組查證的資料，司法機關傳喚並拘留了對事故負有重大責任的黨中央委員會軍需工業部副部長李亨先。現時，驅逐艦下水事故現場正按照計劃積極開展全面修復艦船平衡性的工作。

金正恩對下令在6月黨中央委員會全會召開之前完成修復驅逐艦。（Reuters）

朝鮮領導人金正恩上周三於清津造船廠參觀5000噸級驅逐艦下水儀式，驅逐艦下水時發生嚴重事故，造成艦體受損。金正恩對此作出了嚴厲批評，表示這一事故完全是由於疏忽和不負責任，不尊重科學的經驗主義而產生的無法容忍的重大事故及犯罪行為，下令在6月黨中央委員會全會召開之前完成修復。