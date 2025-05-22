朝鮮新艦出事金正恩震怒　朝軍擬組遠洋艦隊　上月崔賢號成功下水

朝鮮一艘5000噸級新驅逐艦5月21日在東北部清津一間造船廠舉行下水儀式，但發生事故，據朝中社報道，朝鮮領導人金正恩嚴厲斥責，更稱要立案審查。朝軍積極發展軍備，另一5000噸級驅逐艦「崔賢號」上月底才剛成功舉行下水儀式。根據金正恩所指，朝鮮計劃盡快建造更高級別的巡洋艦和護衛艦，今後還擬自主打造遠洋作戰艦隊。



2025年5月9日，朝鮮領導人金正恩在俄羅斯駐平壤大使館出席慶祝俄羅斯衛國戰爭勝利80週年的活動。（Reuters）

韓聯社報道，根據觀察，今次下水時發生事故的軍艦型號，與朝鮮上月底成功下水的5000噸「崔賢號」軍艦屬於同一級別。

在上月底的儀式中，金正恩帶同女兒金朱愛出席，韓媒指，崔賢號為朝鮮自主建造的最大規模艦艇，排水量為現有最大艦艇鴨綠級護衛艦（1500噸級）的3倍以上，憑藉垂直發射台搭載艦對空、艦對艦導彈，艦上設置3個垂直發射區，並安裝可搭載巡航導彈等各種導彈的74支垂直發射台，配備朝鮮版宙斯盾雷達、推測為127毫米口徑的新型艦炮、近防系統。

2025年4月26日，朝鮮南浦，圖為朝鮮成功下水的5000噸級軍艦「崔賢」號，圖中軍艦並非5月21日下水時發生事故的軍艦。（朝中社 Via 路透社）

金正恩並與女兒金朱愛一起觀摩「崔賢號」首次試射，指示有關部門加速推進海軍核武裝化，這些武器試驗包括在4月28日發射超音速巡航導彈、戰略巡航導彈、防空導彈以及127毫米艦炮試射，29日試射艦對艦戰術制導武器、艦上自動機關炮、煙幕及電子干擾炮。

韓聯社當時報道，從朝中社發布的圖片中可見，「崔賢號」配備巡航導彈、彈道導彈發射台等各種導彈發射裝置，被評價為「朝鮮版宙斯盾（Aegis）驅逐艦」。

金正恩也明言會再建造新戰艦，他發表講話稱，朝鮮明年也將建造同等級別的戰艦，並計劃盡快建造更高級別的巡洋艦和護衛艦，目前艦艇總體設計研討已進入收尾階段，朝鮮今後還將自主打造遠洋作戰艦隊。

韓國國民力量黨議員庾龍源分析，朝鮮正加速提升落後於核導戰力的常規武器戰力，意圖打造能夠發起核攻擊的海上平台。韓媒引述韓軍有關人士評價認為，崔賢號其為朝鮮自主建造的最大規模艦艇，但由於掌握和熟練運作方式相當耗時，部署至實戰尚需時日。