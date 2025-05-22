朝鮮新艦出事金正恩震怒 朝軍擬組遠洋艦隊 上月崔賢號成功下水
朝鮮一艘5000噸級新驅逐艦5月21日在東北部清津一間造船廠舉行下水儀式，但發生事故，據朝中社報道，朝鮮領導人金正恩嚴厲斥責，更稱要立案審查。朝軍積極發展軍備，另一5000噸級驅逐艦「崔賢號」上月底才剛成功舉行下水儀式。根據金正恩所指，朝鮮計劃盡快建造更高級別的巡洋艦和護衛艦，今後還擬自主打造遠洋作戰艦隊。
韓聯社報道，根據觀察，今次下水時發生事故的軍艦型號，與朝鮮上月底成功下水的5000噸「崔賢號」軍艦屬於同一級別。
在上月底的儀式中，金正恩帶同女兒金朱愛出席，韓媒指，崔賢號為朝鮮自主建造的最大規模艦艇，排水量為現有最大艦艇鴨綠級護衛艦（1500噸級）的3倍以上，憑藉垂直發射台搭載艦對空、艦對艦導彈，艦上設置3個垂直發射區，並安裝可搭載巡航導彈等各種導彈的74支垂直發射台，配備朝鮮版宙斯盾雷達、推測為127毫米口徑的新型艦炮、近防系統。
金正恩並與女兒金朱愛一起觀摩「崔賢號」首次試射，指示有關部門加速推進海軍核武裝化，這些武器試驗包括在4月28日發射超音速巡航導彈、戰略巡航導彈、防空導彈以及127毫米艦炮試射，29日試射艦對艦戰術制導武器、艦上自動機關炮、煙幕及電子干擾炮。
韓聯社當時報道，從朝中社發布的圖片中可見，「崔賢號」配備巡航導彈、彈道導彈發射台等各種導彈發射裝置，被評價為「朝鮮版宙斯盾（Aegis）驅逐艦」。
金正恩也明言會再建造新戰艦，他發表講話稱，朝鮮明年也將建造同等級別的戰艦，並計劃盡快建造更高級別的巡洋艦和護衛艦，目前艦艇總體設計研討已進入收尾階段，朝鮮今後還將自主打造遠洋作戰艦隊。
韓國國民力量黨議員庾龍源分析，朝鮮正加速提升落後於核導戰力的常規武器戰力，意圖打造能夠發起核攻擊的海上平台。韓媒引述韓軍有關人士評價認為，崔賢號其為朝鮮自主建造的最大規模艦艇，但由於掌握和熟練運作方式相當耗時，部署至實戰尚需時日。