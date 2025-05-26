英王查理斯出訪加拿大 料會見總督主持國會開幕儀式
撰文：官祿倡
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英王查理斯三世（King Charles III）與卡米拉（Queen Camilla）將在5月26日出訪加拿大，預料今次還會主持加拿大國會的開幕儀式，沿襲已故母親前英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在68年前主持議程。今次亦將成為他即位以來，首次主持加拿大國會的開幕儀式。
根據渥太華方面指，查理斯一行將在抵訪加拿大後，與總督瑪麗・西蒙（Mary Simon）會面，還將出席歡迎儀式與曲棍球場開球儀式等，之後就會抵達加拿大國會，主持開幕儀式並發表講話。
加拿大作為英聯邦的成員國，仍認可查理斯的君權。仍在接受癌症治療的查理斯今次來訪亦具有禮節性質，表明英國對加拿大的支持，他訪問前就向外界釋放支持加拿大的信號，例如佩戴加拿大勳章，自稱加拿大國王。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次揚言「吞併」加拿大，希望加拿大成為美國的第五十一個州。這引發加拿大的強烈反對，總理卡尼（Mark Carney）主張對抗並宣示加拿大主權，今次則邀來查理斯訪加。
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