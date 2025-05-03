英國哈里王子冀與王室和解　稱「不知道父親還能活多久」挨轟

英媒周六（5月3日）報道，哈里王子（Prince Harry）透露自己希望與王室和解，稱父親查理斯三世（King Charles III）因為自己在英國的安全問題敗訴而不與他說話，「不知道他還能活多久」。此言一出即引起爭議，前王室員工批評哈里的說法會引起輿論猜忌，指出「若要和解，應私下提出」。



哈里王子在接受英國廣播公司（BBC）採訪時稱：「生命誠可貴。我不知道父親還能活多久，他因為安全問題不願跟我說話。如果能和解就好了。」

2023年6月7日，英國蘇塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）在倫敦高等法院勞斯大廈（The Rolls Building）外。（Reuters）

哈里王子的言論令白金漢宮非常尷尬，天空新聞引述哈里祖母、已故女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的前新聞秘書安德森（Ailsa Anderson）回應稱，透露國王的健康狀況將引起媒體和公眾的擔憂和更多猜測，這對未來發展非常不利：「如果你真心想和解，就應該私下進行，而不是在BBC新聞採訪中。」

2025年4月9日，英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）在意大利羅馬出席國宴。（Reuters）

哈里於2020年退出英國王室後，與妻子梅根（Meghan Markle）搬到美國加州定居。英國政府隨後降低了哈里在英安保水平，哈里不滿並向內政部提出訴訟，但5年來一直敗訴。

他對BBC表示：「無法想像我會帶着妻子和孩子回到英國」，補充道安全糾紛是他的癥結所在。