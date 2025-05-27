拉加德：美元地位動搖為歐元提供絕佳良機

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）反覆無常的政策，為加強歐元的國際地位，提供「絕佳機會」，或讓歐元區有望享受一些至今專屬於美國的特權。



拉加德在柏林表示，當前的國際秩序正在受到根本性的動搖，多邊合作正在被零和思維與權力博弈所取代，開放正讓位予保護主義。她又指，美國前總統尼克遜（Richard Nixon）在1970年代終止金本位制，將美元和黃金脫鉤，但當時缺乏強有力的替代貨幣。但如今情況不同，歐元已成為與美元並肩的另一種國際貨幣。

拉加德指，假如歐盟成員國政府能解決長期以來制約歐盟經濟潛力的問題，歐元區將有望獲得更低的借貸成本、免受匯率波動和制裁的影響。她強調要提升歐元全球地位，需要堅定不移地致力於開放貿易，並以安全能力為支撐，建立堅實可信的地緣政治基礎。其次，要完成單一市場建設，扶持初創企業，精簡監管，建立儲蓄和投資聯盟。她重申，在歐盟層面，應為包括國防在內的措施，提供更多聯合融資。

拉加德表示，歐元已成為與美元並肩的另一種國際貨幣。(Reuters)

據歐洲央行最新的報告指，2023年歐元的國際地位保持「基本穩定」。數據顯示，美元在全球外匯儲備中的佔比持續下降，已觸及近30年來的低點。歐元作為第二大全球貨幣，目前佔全球外匯儲備約20%份額。