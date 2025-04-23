拉加德：盼特朗普不會罷免鮑威爾　IMF：須維護央行獨立性

國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行（World Bank）春季會議舉行期間，IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）於4月22日會見記者，被問及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的攻擊時強調，維護央行獨立性是維持抗擊通脹可信度的關鍵。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）同日表示，希望特朗普不會罷免鮑威爾。



圖為2024年4月19日，國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）（左）與美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）交談。（Reuters）

古蘭沙指出，各國央行在管理通脹方面面臨著微妙的時刻，尤其是在美國這樣的國家，特朗普對進口商品徵收的關稅預計會加劇通脹。「關鍵是要確保通脹預期保持穩定，讓每個人都相信央行將採取必要措施，有序地將通脹率拉回央行目標水平」。

他表示，各國央行擁有實現此目標的工具，包括利率工具、保險和管理政策，但其信譽起著核心作用。「各國央行需要保持信譽，當中一部份建立在其央行獨立性之上」 。

拉加德出席會議期間接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）採訪，強調她支持鮑威爾，敬佩對方對工作的忠誠、勤勉，以及自律地履行職責，又稱央行領袖習慣面對政治壓力，仍會履行職責。對於特朗普揚言罷免鮑威爾，會否對市場構成重大風險，拉加德表示，不會對她不希望市場出現的假設反應發表評論。