李強：中國東盟海合會加強合作　發揮「一加一加一大於三」效應

中國總理李強說，中國願同東盟、海灣國家合作委員會充分發揮「一加一加一大於三」的整體效應，為三方共同發展及繁榮注入強大的動力。



李強星期二（5月27日）在首屆東盟—海合會—中國峰會上發言時說，中國願意同東盟、海合會一道踐行全球文明倡議，凝聚更多和平發展的共識和力量。

他指出，中國、東盟及海合會國家的總人口經濟總量佔全球約四分之一，將三方的市場充分地聯通起來，將催生更為巨大的發展空間和更為顯著的規模效應。「中國國家主席習近平指出，衝出迷霧走向光明，最強大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共濟。」

李強說，中國和東盟已經全面完成東盟與中國自貿協定3.0版本談判，中國期待與各方早日完成與海合會的自貿協定談判，促進三邊貿易水平提升。

「我們要堅定不移地擴大區域開放，努力把三方市場、三方地區構建成一個資源技術人才等，更加高效流通，貿易投資更加自由便利的共享大市場，充分釋放開放發展的強大效能。」

李強說，雖然三方國家的發展進程不盡相同，但他認為這不是三方合作的障礙，而是可以優勢互補。「中方願意在相互尊重平等相待的基礎上，同東盟、海合會深化發展戰略對接，加強宏觀政策協調，密切產業分工協作。」

他進一步說：「我們要努力把自己的長板，變成大家所有人的長板，同時幫助彼此解決發展當中面臨的新挑戰，打造國際產業經濟合作的新方式，推動實現各盡所能，效益倍增、利益共享的系統發展。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

