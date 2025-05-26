李強晤印尼中資企業談貿易壁壘 稱中方研推超常規措施
撰文：蕭通
出版：更新：
國務院總理李強5月25日在印尼出席中資企業座談會，國家能源集團、華為公司、上汽集團、新希望集團、青山控股集團、TCL科技集團等企業參加。李強表示，當前國際經貿秩序正遭受嚴重衝擊，產業鏈供應鏈碎片化程度加深，貿易壁壘增多，給各國經濟發展都造成很大影響。
李強表示，面對風險挑戰，中方加大宏觀政策逆周期調節力度，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，今年以來經濟延續回升向好態勢，特別是外貿保持了較強韌性。中方針對外部衝擊作了充分準備，正陸續推出穩就業穩經濟相關舉措，同時還在研究儲備新的政策工具，包括一些超常規措施，將根據形勢變化及時推出。中方有信心有能力推動經濟運行持續向好。
李強指出，中資企業在海外打拼很不容易。中方將繼續加強與更多國家的經貿合作，為中資企業海外經營發展營造良好環境，創造更多條件和機遇，同時在政策上為企業提供更大力度支持。近年來，在印尼的中資企業發展勢頭良好，為推動兩國經濟合作、促進兩國人民交流發揮了積極作用，希望大家再接再厲，立足印尼、輻射東盟。
李強東南亞之行 學者：欲爭取全球南方共抗單邊主義李強抵雅加達訪印尼 倡弘揚萬隆精神加強協作李強將訪印尼馬來西亞 出席東盟中國海合會峰會加拿大總理卡尼率新內閣宣誓就職 李強致電祝賀稱重視兩國關係路透：李強5月下旬將訪馬來西亞 出席東盟海合會峰會