李強晤印尼中資企業談貿易壁壘　稱中方研推超常規措施

國務院總理李強5月25日在印尼出席中資企業座談會，國家能源集團、華為公司、上汽集團、新希望集團、青山控股集團、TCL科技集團等企業參加。李強表示，當前國際經貿秩序正遭受嚴重衝擊，產業鏈供應鏈碎片化程度加深，貿易壁壘增多，給各國經濟發展都造成很大影響。



中国國務院總理李強25日于雅加達與印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）舉行雙邊會談。（Reuters）

李強表示，面對風險挑戰，中方加大宏觀政策逆周期調節力度，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，今年以來經濟延續回升向好態勢，特別是外貿保持了較強韌性。中方針對外部衝擊作了充分準備，正陸續推出穩就業穩經濟相關舉措，同時還在研究儲備新的政策工具，包括一些超常規措施，將根據形勢變化及時推出。中方有信心有能力推動經濟運行持續向好。

李強指出，中資企業在海外打拼很不容易。中方將繼續加強與更多國家的經貿合作，為中資企業海外經營發展營造良好環境，創造更多條件和機遇，同時在政策上為企業提供更大力度支持。近年來，在印尼的中資企業發展勢頭良好，為推動兩國經濟合作、促進兩國人民交流發揮了積極作用，希望大家再接再厲，立足印尼、輻射東盟。