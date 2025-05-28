曼谷地震大樓倒塌事件當局要求控告5人　多名官員面臨貪污調查

泰媒報導，泰國特別調查局5月26日要求檢方提控涉及掛名持股案的5名人士，包括中鐵十局泰國分公司的3名泰籍股東、中國籍董事張傳令，以及一名非該公司人員的中國籍投資者吳兵霖（Wu Binglin，音譯）；當局同時要求對6名涉案政府官員展開貪污調查。



報導指，特別調查局已經結束對中鐵十局泰國分公司掛名股東的調查工作，並將案件移交檢察署。目前，上述3名泰籍股東獲得保釋，張傳令因涉及塌樓相關的另一起刑事案而仍被拘留，吳兵霖則在逃，但相信仍身在泰國境內。

調查顯示，中鐵十局涉嫌讓上述3名泰國人當掛名股東，規避外資企業持股限制。這三人共持有中鐵十局泰國分公司51%股權，其餘49%股權由張傳令持有，這也是泰國當局准許外國公司持股的上限。

泰國調查局4月19日在曼谷拘捕一名中鐵十局（泰國）有限公司的中國籍董事。（曼谷郵報圖片）

另外，審計署大樓坍塌事故也可能涉及貪污和操縱投標。當局正針對與審計署大樓相關的工程合約競標，與國家反貪污委員會聯手展開調查。6名負責監督相關工程的政府官員已轉介由反貪會決定是否要向他們追責。

今年3月28日的緬甸大地震中，國家審計署大樓是曼谷唯一坍塌的建築，引發人們對其建築品質的質疑。據報導，曼谷警方接獲投訴，正對國家審計署的現任審計長和前任審計長展開進一步調查。這兩人被指失職導致他人傷亡。