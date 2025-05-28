歐盟通過設1500億歐元軍事基金　以加強聯合防衛能力

歐盟5月27日正式批准一項總額為1500億歐元（約1.3萬億港元）的共同防禦基金計劃，旨在為符合條件的國家提供武器採購資金，增強歐洲的聯合防衛能力。有分析指，這是因擔憂俄羅斯未來幾年會發動襲擊，加上美國對歐洲的安全承諾愈發不確定。



路透社報道，歐盟各國部長在布魯塞爾舉行會議批准這項決議。此舉是設立「歐洲安全行動」（Security Action For Europe，SAFE）計劃的最後法律步驟，以利用歐盟聯合貸款，向參與聯合防衛項目的歐洲國家提供融資。外交消息人士表示，歐盟27個成員國中有26國支持該軍備計劃，僅匈牙利棄權。

2025年3月2日，10多名歐盟國家和歐盟領導人在倫敦召開會議，商討在當前形勢下繼續支持烏克蘭的辦法。（Reuters）

歐盟將利用其AAA信用評級在市場上籌集所需的1500億歐元資金，然後將其貸給成員國。這將比大多數歐盟成員國各自舉債籌資便宜得多。

由於開發國防產品和擴大歐盟的工業生產能力需要時間，歐盟理事會在聲明中表示，該貸款計劃還旨在「提高生產能力，確保國防裝備在需要時可用，並彌補現有的能力差距」。