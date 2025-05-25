特朗普擬對歐盟徵關稅原因曝光　分析：歐盟可效仿中國做應對

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月23日揚言將對歐盟商品徵50%關稅引發歐盟震動。《華爾街日報》就引述消息人士指，特朗普先是不滿歐盟內部分歧拖慢談判進度，加上歐盟領導人遲遲未承諾對華加徵新關稅，這才令美歐貿易局勢升級。英媒報道就分析，歐盟或不會對美讓步，還呼籲歐盟效仿中國對美國態度，反制美國。



《華爾街日報》引述消息人士指，特朗普的顧問向歐洲官員透露，指華府除了不滿歐盟遲遲不在串流服務收費、增值稅、汽車法規與反壟斷罰款等美國關切的議題上做出回應，「顯得過於謹慎」之外，還未獲得歐盟領導人對中國產業加徵新關稅的承諾，而加強對華貿易的施壓是華府的首要任務。

報道還強調，英國有同意對華鋼鐵產品加徵關稅，並以此作為部份籌碼與美國進行談判，這有助早前的英美貿易協定達成。此外，另有消息人士指，歐盟已對華府表態，願意處理對華相關問題。

不過英媒就引述歐盟智庫歐洲政策中心副主任Georg Riekeles分析，歐盟談判代表應堅守立場，因特朗普舉動顯示出華府急於達成協議變得焦躁，他還呼籲歐盟效仿中國與加拿大對美國的態度，採取反制將令美國的利益受損，這樣雙方才能進入真正的磋商階段。

2020年1月21日，瑞士達沃斯，圖為特朗普在世界經濟論壇年會上面見馮德萊恩。（Reuters）

美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）的資深貿易專家賴因施（Bill Reinsch）分析，特朗普旨在用關稅對歐盟施壓，迫歐盟讓步達成自己目的，而「歐盟不會妥協」。