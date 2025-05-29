捷克指中國黑客網攻外交部　歐盟、北約譴責　中方反駁指控不實

捷克指控與中國政府有連繫的黑客組織，對捷克外交部發動網絡攻擊。中國駐捷克大使館形容指控不實，表示強烈不滿及堅決反對。



捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）表示，涉事黑客組織APT31，2022年起開始對捷克外交部發動網絡攻擊，當局展開調查，並在去年更換更安全的通訊系統。利帕夫斯基形容事件損害捷克和中國的關係，捷克對此予以嚴厲譴責，並已傳召中國駐捷克大使。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）譴責這一事件，她強調自2021年起，布魯塞爾已多次就網路攻擊問題向北京提出關切。她指，歐盟和成員國連同國際夥伴，與捷克團結一致，呼籲所有國家，包括中國，應避免此類行為，尊重國際法，並遵守聯合國關於關鍵基礎設施等相關的規範與原則。她說：「我們決心反擊網路空間中的惡意行為，這些威脅非常嚴重。」

北約方面也發表聲明稱，「正越來越擔憂這一迅速增長的破壞性行為模式，其目的顯然是動搖聯盟的穩定」。

中國駐捷克大使館發言人表示，對有關針對中方的不實指責，表示強烈不滿及堅決反對，又稱不接受在沒證據情況下，藉網絡安全問題污蔑抹黑中國。發言人敦促捷克立即停止錯誤做法，停止「麥克風外交」，客觀公正看待網絡安全問題。