捷克女遭熟人囚虐像狗生活3個月終逃生　居民：當時頸部還綁住鏈

捷克一名女子被囚禁在地下室長達數月，遭受性侵、虐待，並被強迫從狗碗中進食和飲水，好不容易找到機會逃跑至鄰居家求救時頸部還綁住狗鏈。這一事件近期遭曝光並引發社會的廣泛關注。



根據當地傳媒iDNES.cz，受害人稱，此事是熟人所為，利用她的信任將其誘騙並囚禁，被囚禁期間，她遭人剃頭、用鎖鏈束縛在地下室的一個角落，不僅失去人身自由，還被迫從狗碗中進食和飲水。直至2月16日上午3時，她趁疑犯不在家，成功逃跑出來並敲鄰居的門求救。

這名鄰居告訴傳媒：「上午3時，我被門鈴吵醒。我望向窗外，發現一名年輕女子站在那裏。我非常害怕。她看起來很痛苦。我把她帶進屋後，她倒下並哭起來，不停地絕望地乞求幫助，她說，她的熟人強暴她，用鍊子綁住她，讓她挨餓並折磨她。他只是偶爾像狗一樣用碗給她餵水和食物。」

另一名居民稱：「她的脖子上戴着一條鍊子，上面只有骨頭和皮膚，就像是從集中營裏出來的一樣。」

警方表示，就此案拘捕一名經常跨境的貨車司機，名為Karel N.。這並非Karel N.首次犯案，據捷克傳媒報道，他2021年也曾犯下類似案件，綁架另一名女子並囚禁虐待她，當時被判處3年刑期，但上訴後於2022年提前獲釋，倘若新罪名成立，這次他可能面臨最高監禁12年。