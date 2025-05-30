香格里拉對話開幕　馬克龍：中美分歧是世界主要風險

香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）5月30日起在新加坡舉行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在開幕禮發表演講，他指中美之間分歧是當前世界面臨的主要風險，強調法國需要與印太地區夥伴建立新聯盟。



馬克龍在逾40分鐘的演講期間談到「我要明確一點，法國是美國的朋友和盟友，而且我們與中國確實存在合作，即使有時我們有分歧和競爭。」

他指假若一定要選邊站隊，那麼全球秩序將走向崩塌，「如果我們這樣做，我們將摧毀全球秩序，並將摧毀我們在二戰後為維護和平並在衛生、氣候、人權等領域開展合作而建立的所有機構。」

香格里拉對話5月30日起在新加坡舉行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在開幕禮發表演講（Reuters）

他指，亞洲和歐洲在防止全球秩序瓦解方面擁有共同利益，又稱「不結盟的時代無疑已經過去，結盟的時代已經到來，這需要有能力共同行動的國家盡一切努力來實現這目標。」

據新加坡《聯合早報》報道，馬克龍強調亞洲和歐洲應該攜手面對這個動盪的世界，他指新關稅政策不可預期，終結以規則為基礎的貿易，這都嚴重影響東盟和歐洲，波及這兩個區域的繁榮和融資能力，乃至國防。

馬克龍並警告稱，若果美國和歐洲不能結束俄烏戰爭，這會影響他們在印太地區的信譽。