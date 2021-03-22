新冠疫苗｜匈牙利用中國疫苗挨批　稱意識形態不應被帶進疫苗採購

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-22 15:40

匈牙利外交與對外經濟部部長西亞爾托（Peter Szijjarto）於3月21日表示，使用中俄新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗讓匈牙利受到一些歐盟國家的「嚴重政治攻擊」。

據今日俄羅斯（RT）網站3月21日報道，西亞爾托表示，在匈牙利接種過疫苗的人群中，有一半接種的是「東方疫苗」。西亞爾托稱，超過150萬匈牙利人接種了疫苗，「如果我們當初沒有決定從東方購買疫苗，這是不可能做到的」。

他還強調稱，疫苗並不是事關意識形態的問題，而是事關拯救生命的問題。一些歐洲國家把意識形態帶入到疫苗的問題中，這是「巨大的錯誤」。

西亞爾托指出，「當人們得知我們將商討購買中俄疫苗後，我們遭受了嚴重的政治攻擊」。他補充道，這些「攻擊者」之所以攻擊匈牙利，僅僅是因為該國在新冠疫苗問題上「轉向了東方，而不是指望西方」。

西亞爾托對此表示，歐盟的疫苗短缺是可以理解和忍受的，不過匈牙利因轉向中俄而遭到「高度政治化」的批評則很不公平。他表示，「如果他們沒有因為我們轉向別處而攻擊我們的話，我是不會說一句壞話的」。

多國領導人已經接種中國疫苗，大量購買中國疫苗：

+ 4 + 4 + 4

2021年1月29日，匈牙利成為首個批准中國新冠疫苗的歐盟成員國。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2月28日在Facebook上表示，他已接種了中國國藥集團研製的疫苗。3月17日，西亞爾托宣布第三批中國新冠疫苗當天運抵匈牙利，中國出口匈牙利的前兩批新冠疫苗分別於2月16日和3月11日運抵布達佩斯。