Switch 2即將發售　俄主播搶跑稱不怕任天堂：他們管不到俄羅斯

任天堂Switch 2即將在下周五（6月5日）於全球多數地區正式開售，卻已經有不少人偷跑，搶先拿到產品並開箱。一名俄羅斯玩家、播客主播Fedor Volkov更是在5月28日就已經入手新機，更公開表示即使被任天堂發現也無所謂，稱他們對身處俄羅斯的他毫無辦法。



據Kotaku報道，Volkov最初是在Telegram上一個不相關的群組中看到朋友搶跑的信息，這位朋友聲稱自己將在發首日前的周一收到一批Switch 2。Volkov向朋友詢問後，得以與一位賣家取得聯繫，對方聲稱這些Switch是從杜拜發出。

Volkov表示，他向賣家解釋他是一個播客的主播，想提前拿到Switch 2來製作節目，不會再轉手高價賣給其他人。結果十分鐘後，賣家再次聯繫他稱，他認識的一個人能更早送來一部多餘的Switch 2，問他是否有興趣。Volkov最終以約800美元的價格買下這部遊戲機。

他對記者說：「我簡直不敢相信，我真的會在發售前九天拿到Switch 2，全球第一台。」他還稱：「直到我看到盒子，直到我用手觸摸到它，我都不敢相信這是真的。」

Volkov還表示，他一開始確實擔心任天堂封鎖他的帳號，但他說：「我又沒簽任何保密協議。這是我自己花錢買的。我買的，又不是偷來的或什麼的。而且，任天堂是日本公司，他們在俄羅斯沒有任何官方商店。他們管不到俄羅斯。」