Nintendo Switch 2美國預售緊急叫停｜原定4月9日正式展開Nintendo Switch 2美國預購計畫，因美國總統特朗普（Donald Trump）政府即將實施的新關稅政策緊急暫停。根據外媒指Nintendo坦言需重新評估「關稅與市場波動」對定價的衝擊，預購時程將延後公布，但主機於6月5日的正式上市日期暫不變更。此舉引發不少玩家與業界譁然，更凸顯全球貿易政策對消費性電子產品的深遠影響。



關稅最高飆40% Switch 2成本恐轉嫁玩家

特朗普政府預計4月5日生效的新關稅，鎖定中國、越南、日本等國進口商品，其中消費性電子產品稅率最高達20%－40%。Switch 2雖未公開生產地細節，但現行Switch主機多由中國與越南組裝，市場推測新主機供應鏈將首當其衝。

香港售價以及預售計畫暫時沒有受影響

任天堂原定Switch 2定價449.99美元，但若全數轉嫁關稅成本，玩家入手價恐突破500美元。分析師指出，任天堂可能已將部分關稅風險納入初始定價，但最新聲明暗示「漲價壓力未完全消化」，未來數月談判結果將成關鍵。

預購暫停連帶影響整個銷售佈局，包括美國多間零售商，包括Best Buy、Walmart等原定舉行「午夜首發」活動，如今全數延後。

玩家不滿情緒已在網上漫延，就如任天堂官方YouTube頻道公布Switch 2新主機消息時，其直播聊天室遭不少網民大呼「降價」（Drop the Price）洗版。尤其搭配主機發售的《瑪利歐賽車世界》（Mario Kart World）定價高達80美元，創下任天堂遊戲史上新高，更被批「雙重剝削」。

Switch 2將於6月登場

而美國娛樂軟體協會（ESA）資深副總裁Aubrey Quinn曾表示，關稅政策將對遊戲產業造成「實質損害」，並強調：「供應鏈複雜性遠超外界想像，企業無法一夜間調整佈局，任何決策都需全面評估。」不少業界人士分析指，今次任天堂可能面臨兩難：若自行吸收關稅將壓縮Switch 2利潤，但轉嫁成本又恐削弱市場競爭力。PlayStation與微軟Xbox雖未公開回應關稅議題，但市場預期若任天堂漲價，PS5及XBOX都可能跟進調整策略。

網民的焦慮不僅限於價格，外國Reddit論壇有網友發起「#NoSwitchTax」標籤，呼籲任天堂公開成本結構；另有人擔憂關稅將導致主機首波供貨量縮減，重演PS5缺貨亂象。

不過暫時對香港及日本推出Nintendo Switch 2預售計畫暫時沒有影響，而且日本已經開始了Nintendo Store的抽籤登記，如乎合要求的機迷又想第一時間入手新機，不要錯過機會。