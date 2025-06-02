韓國大選明正式投票　新總統任期最快後日「這」時間展開

韓國第21屆總統選舉周二（3日）正式投票，投票時間為上午6時（香港時間上午5時）至下午8時（香港時間上午7時）。韓媒預料，選舉結果最早當晚12時（香港時間下午11時）左右初現輪廓，當選總統最早周三上午7時（香港時間上午6時）正式獲得總統職權並開啟任期。



《公職選舉法》規定，新任總統任期是在前任總統任期結束翌日凌晨12時（香港時間下午11時）展開。不過鑒於今次大選是因總統職位空缺而舉行，韓國中央選舉管理委員會委員長會在計票工作結束後馬上召開委員會全體會議，表決通過大選投票結果議案，當選總統隨後正式啟動任期。

根據韓聯社，到時候，包括韓軍統帥權在內總統固有權限會從代總統李周浩的手上自動轉移至新任總統的手上。

報道引述韓國中央選舉管理委員會相關人士稱，選管會暫計劃周三上午7時至9時之間召開全會，但若計票工作順利收尾，會議可於7時召開。根據通常流程，從會議開始到通過議案僅耗時5至10分鐘。

這間傳媒稱，計票工作預計晚上8時30至40分間陸續啟動，全國將設有254處計票站，投入7萬多名工作人員，全部計票工作周三上午6時（香港時間上午5時）左右結束。

報道引述消息稱，第21屆總統就職典禮有望於4日在國會舉行，政府目前正依慣例籌備在國會舉行總統就職典禮。由於本屆總統換屆不走工作交接程序，新總統直接上任，預計就職典禮將以就職宣誓為主要內容從簡舉行，或省略普信閣敲鐘、儀仗隊行進和鳴放禮炮等活動。