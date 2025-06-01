韓國大選｜aespa Karina「2號褸」惹議　反揭遭李在明兒子性騷擾

韓國將於6月3日舉行總統大選，藝人們的舉止也被高度審視，像是大勢女團aespa隊長Karina就因身穿「紅色2號外套」遭到炎上。不過，此事卻連帶牽扯出共同民主黨候選人李在明長子多次公然性騷擾女藝人等醜聞，令他被迫於選前向社會大眾道歉。



回顧整宗風波，Karina在本月27日時於Instagram曬出一系列美照，怎料她身穿的「紅色2號外套」，卻被外界質疑是在表態支持國民力量黨的2號總統候選人金文洙。

aespa成員Karina因PO出身穿「紅色2號外套」的照片遭到炎上。（IG@katarinabluu）

aespa成員Karina因PO出身穿「紅色2號外套」的照片遭到炎上。（IG@katarinabluu）

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即使Karina立即刪文、所屬公司SM娛樂發聲澄清，仍使她遭部分韓國網友炎上。

然而，有網友事後發現，李在明長子2021年曾被YouTube頻道「橫豎研究所」告發，稱他多次在網路上公然性騷女藝人，像是於DJ Soda的照片下方寫道：

拜託讓我摸一次她的屁股。

也曾在Karina的照片留言：

想吃她一次。

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李在明長子的性騷行為，已遭當地法院依《資訊通訊網利用促進及資訊保護法》、《刑法》重罰500萬韓元（約28476港元）。另外，他還被爆出自2019年起，多次在非法撲克牌網站進行交易，金額甚至高達2.3億韓元（約130萬港元）。

由於兒子的諸多醜聞，儼然成了競爭對手的攻擊重點，因此李在明也被迫於選前親自向社會大眾道歉：

這全是我的錯，我為人父母，卻沒有教好小孩。

李在明長子爆出次公然性騷女藝人等醜聞，令他被迫於選前向社會大眾道歉。(資料圖片，Reuters)

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