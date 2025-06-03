貿易戰｜白宮：特朗普或本周與習近平通話
撰文：蕭通
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美國白宮發言人萊維特（ Karoline Leavitt ）6月2日表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平或於本周通話。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）前一天也分別稱，相信特朗普將很快與中國國家主席習近平通話，以解決包括關鍵礦產爭端在內的貿易問題。
特朗普於5月30日指責，中國違反與美國達成的協議，內容涉及相互取消關鍵礦產的關稅和貿易限制。他表示，他將與習近平通話，冀解決雙方在貿易和關稅問題上的分歧。
貝森特6月1日稱，相信特朗普與很快與習近平通話，相關問題會得到解決。白宮國家經濟委員會主任哈塞特同日表示，特朗普與習近平或最快於本周通話，圍繞中美早前在瑞士達成的貿易協議進行討論。
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