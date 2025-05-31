特朗普再批中國違反協議　稱將與習近平通話：冀解決貿易關稅分歧

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月30日表示，他將與中國國家主席習近平通話，冀解決雙方在貿易和關稅問題上的分歧。



路透社30日報道，特朗普與美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）一起在白宮見記者時，期間被問到對與中國貿易相關問題。

圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

特朗普批評，中方違反了大部份雙方此次達成的協議，又指自己將與習近平通話，希望解決問題。

特朗普同日稍早曾發文，批評中國完全違反與美國的協議；而美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）受訪時則指，中國關鍵礦產的出口未有按照協議的要求恢復，又指完全不可接受中方以緩慢方式履行承諾。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室與馬斯克（Elon Musk，不在圖中）舉行記者會歡送後者離任「政府特別僱員」。（Reuters）

中國駐美國大使館則指出，中美雙方在經貿領域就各自關切的問題保持溝通，中方多次就美方在半導體領域濫用出口管制措施及其他相關做法提出關切，再次敦促美方立即停止針對中國的歧視性限制措施，共同維護日內瓦會談達成的共識。