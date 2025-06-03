特朗普御用AI企業？ 紐時：Palantir獲選為政府整合民眾資料引慮

《紐約時報》今日撰文指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年3月簽署一項行政命令，要求聯邦政府跨部門之間要共享數據，此舉引發外界的質疑，特朗普會否為每一位美國人的個人資訊制定一個檔案，賦予他難以估計的監控能力。《紐時》指特朗普其後並沒有再提到這個計劃，幕後，官員們已悄悄地將科技技術安排就位，以實現他的計劃。他們都將目光投向一間美國的AI企業：數據分析和技術公司Palantir。



據報道，近月來，特朗普政府已將Palantir的業務擴展到聯邦政府的各個部門。

根據公開記錄，自特朗普上任以來，該公司已獲得超過1.13億美元（約8.9億港元）的聯邦政府合同，其中包括在現有合約基礎上獲得額外資金，以及從國土安全部（Department of Homeland Security）和五角大樓（Pentagon）獲得的新合同。 （這還不包括國防部（Department of Defense）上週授予該公司的一份價值7.95億美元（約62.35億港元）的合同，該合同付款。）

據六位了解相關討論的政府官員和Palantir員工透露，Palantir的代表還在與至少另外兩間政府部門——社會保障局和美國稅局——洽談購買其科技產品的事宜。

2025年2月16日，圖為美國人工智能企業Palantir的標誌。（Reuters）

這項措施已將Palantir旗下，一款名為Foundry的軟件引入至少四個聯邦政府部門，包括國土安全部和美國衛生與公眾服務部。政府官員表示，廣泛採用Foundry（一款可用於整理和分析數據的產品）為特朗普輕鬆整合來自不同政府部門的資訊打開方便之門。

報道指，為每一位美國民眾整理出一份完整的數據檔案並不是空想。特朗普政府已試圖透過政府資料庫獲取公民及其他人員的數百個數據點，包括他們的銀行帳號、學生貸款金額、醫療索賠以及個人殘疾狀況。

民主黨議員和批評人士表示，特朗普可能會利用這些資訊來推動其政綱，例如監管移民和懲罰異見人士。關注私隱人士、學生會和勞工權利組織已就此提起訴訟，要求阻止政府訪問資料，質疑政府是否會將人們的個人資訊武器化。

由馬斯克（Elon Musk）領銜的政府效率部（DOGE）因旗下成員背景引發爭議。該小組由六名介乎19至24歲的軟件工程師組成。他們分別是Edward Coristine（首行左一）、Akash Bobba（首行中）、Ethan Shaortran（首行右一）、Luke Farritor（次行左一）、Gautier Cole Killian（次行中）和Gavin Kliger（次行右一）。（網上圖片）

據政府官員稱，Palantir被選為該項目的主要供應商，是由馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）推動的。 DOGE內至少有三名成員曾在Palantir任職，另有兩名成員曾在Palantir投資者兼創辦人泰爾（Peter Thiel）資助的公司工作。

Palantir的一些現任和前任僱員對這項工作感到不安。四名員工表示，該企業有可能成為特朗普政綱的代言人，如果美國人的個人資料外洩或遭到駭客攻擊，該企業可能會面對外界的抨擊。

本月，13名Palantir前員工聯署發信，敦促Palantir停止與特朗普政府的合作。 Linda Xia是Palantir的工程師，直到去年才離職。她表示，問題不在於公司的技術，而是特朗普政府打算如何利用這些技術。

Linda Xia指：「出於某種目的收集的數據不應被用於其他用途，將所有這些數據整合在一起，即使源於最正當和高尚的意圖，也會大大增加被濫用的風險。」

2025年4月30日，美國華盛頓，Palantir Technologies聯合創辦人兼行政總裁卡普（Alex Karp）在Hill & Valley Forum2025上與Jacob Helberg一起在台上發表演說。（Getty）

據報道，Palantir是由卡普（Alex Karp）和泰爾於2003年創立，並於 2020 年上市，專注於開發數據模式，並以易於處理和瀏覽的方式（例如圖表和地圖）呈現資訊。其主要產品包括數據分析平台Foundry（政府部門）和Gotham（私人企業），後者可整合數據並從中得出結論，專為安全和國防目的而設計。

報道指，Palantir與美國聯邦政府合作由來已久；其政府合同涵蓋國防部和疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）。新冠疫情期間，拜登（Joe Biden）政府與 Palantir簽署一份合同，透過美國疾病管制與預防中心管理疫苗的派發。

自特朗普去年11月當選，Palantir的股價一路扶搖直上，股價已上升逾140%。去年曾向民主黨捐款的卡普對特朗普的勝選表示歡迎，並稱馬斯克是「世界上最有資格」（most qualified person in the world）重塑美國政府的人。

2025年5月13日，沙特阿拉伯利雅德，美國總統特朗普（Donald Trump，左）、Palantir行政總裁卡普（Alex Karp）與沙特王儲穆罕穆德（Mohammed bin Salman，中）舉行會面。（網絡圖片）

兩位政府官員表示，Palantir的工程師於4月加入美國稅局 (IRS)，使用Foundry來整理收集到的美國納稅人資料。他們表示，他們的工作最初是為 IRS 創建一個單獨的、可搜尋的資料庫，但後來規模不斷擴大。他們表示，Palantir正與 IRS洽談簽訂長期合同。

據兩名Palantir員工，以及兩名現任和前任國土安全部官員稱，Palantir最近還開始協助美國移民和海關執法局 (ICE) 的執法和遣返行動團隊。這項工作是ICE今年4月與Palantir簽署的價值3000萬美元（約2.35億港元）的合約的一部分，該合約旨在建立一個可即時追蹤移民足跡的平台。

2025年5月21日，在日本東京以東的千葉幕張展覽館舉行的日本國防安全設備國際 (DSEI) 展會上，人們試用 Palantir Maven智慧系統。（Reuters）

據兩名Palantir員工，以及社會安全局和教育部官員透露，Palantir代表還與這些部門進行溝通，以利用該公司的技術來整合這些機構的數據。

據Palantir員工表示，Palantir內部的工程師已經悄悄在討論，整合美國民眾數據的目標，並補充說他們擔心在一個地方收集如此多的敏感資訊。

Linda Xia指：「現有員工正在討論他們的工作可能帶來的影響，並在公司內部提出質疑。」她還補充說，一些員工在公司與特朗普政府的合作上出現分歧後已經離職。

除此之外，特朗普近日提出的金穹（Golden Dome）導彈防衛計劃，由馬斯克領銜的Space X和Palantir組成的團隊據報是最有機會中標的競標企業。這一切都引發外界質疑其中潛在的利益衝突。