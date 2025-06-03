白宮指習近平特朗普或通話 中國外交部：無可提供消息
撰文：蕭通 洪怡霖
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美國白宮稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平或於本週通話後，中國外交部周二（3日）表示，中方沒有可以提供的消息。
中國外交部發言人林劍周二主持例行記者會時表示：「我沒有可以提供的消息。」
林劍又就美方近期不斷聲稱中國違反中美日內瓦經貿會談共識稱，施壓和脅迫不是同中方打交道的正確方式，中方敦促美方尊重事實，停止散布虛假訊息，糾正有關錯誤做法，以實際行動維護雙方達成的共識。
美國白宮發言人萊維特（ Karoline Leavitt ）6月2日表示，特朗普和習近平或於本週通話。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）前一天也分別稱，相信特朗普將很快與中國國家主席習近平通話，以解決包括關鍵礦產爭端在內的貿易問題。
特朗普於5月30日指責，中國違反與美國達成的協議，內容涉及相互取消關鍵礦產的關稅和貿易限制。他表示，他將與習近平通話，冀解決雙方在貿易和關稅問題上的分歧。
貝森特6月1日稱，相信特朗普與很快與習近平通話，相關問題會得到解決。白宮國家經濟委員會主任哈塞特同日表示，特朗普與習近平或最快於本周通話，圍繞中美早前在瑞士達成的貿易協議進行討論。
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