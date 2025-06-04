特朗普簽署行政命令　提高鋼鐵和鋁產品關稅至50%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月3日簽署行政命令，將美國從外國進口的鋼鐵和鋁產品的關稅提升至50%，但英國除外，即從英國進口的鋼鐵和鋁產品的關稅將維持在25%。



白宮刊出的公告指出，特朗普在聽取美國商務部長遞交的報告後做出決議，其中指這些進口到美國的鋼鐵和鋁產品數量眾多，以至於有害美國國安。而新的關稅將在美國東部時間6月4日凌晨起開始實行，並將長久有效，除非此類進口產品危害美國國安的行為減少、更改或終止。

美國與英國5月8日宣告達成貿易協議，內容包括美國對英國汽車、鋼鋁降關稅等，但保留對英國的10%「對等關稅」。

不過公告還強調，美國自今年7月9日起，可根據《環境政策聲明》的條款調整適用的關稅稅率，並制定鋼鋁的進口配額。如果英國被認定為未遵守《環境政策聲明》的相關規定，則可將適用關稅稅率提高至50%