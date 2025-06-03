關稅戰｜路透：美冀加快達成協議　促貿易夥伴4日前提交最佳方案

路透社6月2日引述消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）希望各國於6月4日前就貿易談判提出最佳方案。美方尋求在距今僅餘5星期的期限前，加快與各貿易夥伴談判。



美國關稅戰：洛杉磯是美國主要接收亞洲貨運的港口，在關稅戰展開僅一個月，貨量已出現斷崖式下跌。（Reuters）

路透社取得美國貿易代表署（USTR）的信函草稿， 美國將要求各國在若干關鍵領域列出最佳方案，包括購買美國工業和農業產品的配額、消除非關稅壁壘等。美國將於數天內評估各方回應，並提出可能的折衷方案，當中可能涉及「對等關稅」的稅率。

路透社認為，特朗普政府的舉動顯示，內部急於在期限前完成協議。儘管白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）等官員曾多次揚言，已有數個國家的談判即將達成協議，但迄今仍得英國達成共識。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

特朗普在4月2日的所謂「解放日」宣布「對等關稅」措施，引發股票、債券和貨幣市場動盪。他隨後於4月9日宣布90天暫緩期，以便跟各國進行貿易談判，預定7月8日為最後期限。

報道指出， 目暫不清楚該封信函會致予哪些國家，但相信目標是正在進行談判的國家，包括歐盟（EU）、日本、越南和印度等。