六四│美國國務卿發聲明悼念　北京批歪曲歷史

今日（4 日）是「六四事件」36 周年，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）3日發表聲明悼念，中國外交部回應表示，中方對此表達強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正抗議。



魯比奧於3日發表聲明寫道，「今天，我們紀念那些為行使基本自由而犧牲的中國人民，以及那些至今仍在為1989年6月4日事件追求問責與正義而遭受迫害的人。」「他們在必然的危險面前所展現出的勇氣提醒著我們，自由、民主和自治的原則不僅是美國原則，更是中國共產黨無法抹除的人類普世原則。」

美國國務院每年都會發表六四相關的類似聲明，而魯比奧本人在任參議員期間已多次就中國人權議題指手劃腳，包括新疆問題。他曾指中國「迫害以穆斯林為主的維吾爾少數民族」，帶頭促成制裁法案。2020年因新疆和香港問題被中方兩度制裁。

2025年5月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部官網）

儘管美國此舉屬例行公事，但時機正值世界兩大經濟體繼續在貿易、關鍵材料及技術取得方面發生爭端之際。這也是魯比奧本人罕見重提中國人權問題。

中國外交部發言人林劍在周三（4日）舉行的例行記者會上對盧比奧的聲明做出以下回應：「美方有關錯誤言論惡意歪曲歷史事實，蓄意攻擊中國政治制度和發展道路，嚴重干涉中國內政。中方對此表達強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正抗議。」