魯比奧稱美國將取消中國學生簽證　北京：已向美方提出交涉

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將開始註銷中國留學生的簽證後，中國外交部周四（29日）表示，中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。



中國外交部發言人毛寧在例行記者會上回答有關提問時表示，美方以意識形態和國家安全為藉口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害中國留學生合法權益，干擾兩國正常人文交流。

毛寧稱：「美方這一政治性、歧視性做法，戳穿美國一貫標榜的所謂自由開放謊言，只會進一步損害美國自身國際形象和國家信譽。」

魯比奧周三稱特朗普政府將開始註銷中國留學生的簽證，其中包括與中國共產黨有關或就讀於關鍵領域的留學生，還有加強審查來自中國內地及香港的簽證申請。

路透社引述魯比奧的一份聲明報道，美國務院還將修改簽證標準，加強未來對所有來自中國和香港的簽證申請的審查。

圖為2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

魯比奧又指：「美國務院將與國土安全部合作，積極吊銷中國留學生的簽證。」

報道同時提到，據一份魯比奧27日簽署的外交電報，特朗普政府為準備向所有申請學生簽證的國際生進行更全面的社交媒體審查，國務院正命令美國駐外大使館和領事部門停止為留學生簽證申請人安排新的面試。

2025年5月21日，美國華盛頓國會山莊，國務卿魯比奧（Marco Rubio）出席眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee ）聽證會，就總統特朗普（Donald Trump）提出的國務院預算作證。（Reuters）

報道引述國際教育協會的數據，2023/2024學年，中國赴美接受高等教育的國際生人數位居第二，達277,398名。