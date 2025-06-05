2日本人大連遇害　中國疑兇背景曝光　疑購富士山酒店被騙動殺機

日本傳媒6月3日報道，2名日本人早前在中國遼寧省大連市被殺害，當地警方拘捕一名42歲的中國籍疑犯。亞洲通訊社長徐靜波在微信發表文章，透露兇手背景，其中包括懷疑有人在日本購買溫泉酒店後被騙產生商業糾紛。



6月3日，大連市公安局發布了一份「警情通報」，指有2名日本人在大連市普蘭店區大劉家街道轄區內遭殺害。

6月3日，大連市公安局發布一份警情通報，指有2名日本人在當地遭殺害。通報指，5月23日，警方接報，稱普蘭店區大劉家街道發生一宗導致兩人死亡的刑事案件。24日，警方迅速抓獲疑犯袁某功（男、42歲，中國籍，長期居住在日本）。受害者是兩名臨時入境的日本籍男子，他們與袁某功在日本的商業活動中是合作夥伴。（大連公安局）

通報指，5月23日，警方接到報警，稱普蘭店區大劉家街道發生一宗導致兩人死亡的刑事案件。24日，警方迅速抓獲犯罪嫌疑人袁某功（男、42歲，中國籍，長期居住在日本）。受害者是兩名臨時入境的日本籍男子，他們與袁某功在日本的商業活動中是合作夥伴。警方初步調查顯示，案件起因是經營合作中的矛盾。

亞洲通訊社社長徐靜波在其微信撰文談及事件，經過對相關人士的採訪，他分享了「袁某功」真實身份的具體資訊。

文章指，「袁某功」的真實姓名是「袁成功」，大連人，今年42歲。2005年從山東大學計算機科學技術學科畢業，其後進入大連一間IT公司工作，曾擔任項目經理。

2025年6月5日，日本傳媒早前報道，2名日本人在中國遼寧省大連市被殺害，當地警方拘捕一名42歲的中國籍疑犯。圖為網傳疑兇「袁成功」的個人照片。（網絡圖片）

2021年，在東京成立「合同會社SUCCESS」，擔任「代表社員」。2023年，通過第三方增資，公司改為「株式會社」，資本金增加到1100萬日元（約60.3萬港元），袁成功出任行政總裁（代表取締役社長），公司名稱亦改為「株式會社Success Consulting」。

文章提到，袁成功在日本工作期間，一直沒有使用自己的中國真名，而是使用一個日本人名字，叫「源龍助」。儘管他依然是中國籍，但是卻巧妙地利用了日本社會的「通用名」制度，讓自己看上去更似一位已入籍日本的外國人。

袁成功不僅使用「源龍助」的名字，還獲得以東京都知事小池百合子名義頒發的「經營房屋中介交易的許可證」（宅地建物取引業者免許證），而且還以這個名字加入了東京商工會議所。

2025年6月5日，網傳涉嫌在大連殺害兩名中國人的袁成功，曾在日本獲得以東京都知事小池百合子名義頒發的「經營房屋中介交易的許可證」（宅地建物取引業者免許證），而且還以這個名字加入了東京商工會議所。（網絡圖片）

據指，袁成功其後在富士山下的河口湖地區，收購一間溫泉酒店，叫「富士山水館」。同時投資一家礦泉水工廠「淺間芙蓉」。

從富士山水館的官網，它看似是一間比較樸素的溫泉酒店，不包晚餐的話，住一夜只需5000日元（約274港元），但是有溫泉。

2025年6月5日，網傳涉嫌在大連殺害兩名大連人的中國籍公民「袁成功」曾在富士山下的河口湖地區，收購一間溫泉酒店，叫「富士山水館」。圖為富士山水館的官網。（富士山水館的官網）

根據大連警方發布的消息，袁成功與被害日本人是生意夥伴，因為發生經濟糾紛而起殺意。

徐靜波的文章指，這兩名日本人，一位姓「落合」，一位姓「高野」，也是從事房地產投資業務，與袁成功收購富士山水館溫泉酒店有關聯。有消息稱，其中的一名日本人其實是已入籍日本的華人。

有一種說法，說袁成功收購富士山水館溫泉酒店後，發現酒店的房地產登記資料上沒有他的名字，他因此認為這兩名日本人欺騙了他。

大連中院重審加拿大男販毒案，改判死刑。（資料圖片）

還有一種說法，說袁成功投資溫泉酒店和礦泉水工廠，資金大多源自在中國國內銀行的貸款。因為未能按時償還貸款，被銀行訴訟到法院，遭到司法追討。同時，應該支付給落合等2名日本人的錢，也未能支付，導致矛盾的產生。

據日本放送協會（NHK）的報道，兩名受害人先前往大連，而袁成功隨後才趕往大連。不過二人到大連的原因和三人為何不選擇在日本見面，暫時無從得知。