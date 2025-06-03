日本米荒｜政府擬再釋出儲備米穩定市場　石破茂：需提高生產力

日本農林水產大臣小泉進次郎6月3日表示，政府已準備再釋出更多儲備米應對當地米荒，但民眾排長龍搶購白米的情況仍然持續。



路透社報道，日本政府上週起直接向零售商出售儲備米，希望民眾可以大約2000日圓購入5公斤米，比現時的平均價格便宜一半。

小泉進次郎指，政府考慮向自3月以來參與白米拍賣的批發商購回大米，冀為市場帶來更多價格較低的穀物。他重申，政府已準備按需要釋出所有儲備米，指如果容許米價高企，當地商店的貨架將會充斥進口米。

首相石破茂同日出席執政黨會議時，指示需要盡快將儲備米送到民眾手中，又稱要向消費者持續供應安心及可負擔的大米，就必須提高生產力，實現可持續農產，達成供應穩定。

石破茂並表示考慮舉行內閣會議，審視米價上漲和全面討論大米政策等。

圖為2025年5月29日，日本農林水產大臣小泉進次郎試食一個由儲備米製造的飯團。（Reuters）

報道提到，當局釋出儲備米後，隨即在週末於全國部分店舖上架。即使限制每個家庭只准買一包米，仍然無阻大批民眾輪候數小時購買。其中一名冒雨在東京一間伊藤洋華堂（イトーヨーカドー，Ito-Yokado）超市排隊的75歲長者表示，沒想過儲備米的價格會如此低廉，並指自己家中的米缸接近「清零」，甚至改吃麵包及麵條應對。

石破茂能否迅速處理米荒，將會左右自民黨在即將舉行的東京都議會及參議院選情。(Reuters)

假如大米供應恢復至正常和穩定水平，除了可以穩定民心外，對於石破茂及執政自民黨而言，更有可能在即將舉行的東京都議會及國會參議院選舉爭取分數。