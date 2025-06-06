美國首度制裁國際刑事法院法官　針對4人　法院斥破壞機構獨立

美國首度制裁國際刑事法院（ICC）法官，宣告對4名法官施予制裁措施。這4人為先前國際刑事法院向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令以及此前決定對駐阿富汗美軍涉嫌戰爭罪立案調查的法官。



美國宣告制裁來自烏干達的法官Solomy Balungi Bossa、來自秘魯的Luz del Carmen Ibanez Carranza、來自西非國家貝南的Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou及來自斯洛文尼亞的Beti Hohler。

圖為2021年3月31日，荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）。（Reuters）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示「這4人作為國際刑事法院法官，積極參與法院針對美國及其親密盟友以色列的非法和毫無根據的行動。」他批評國際刑事法院政治化，錯誤聲稱擁有不受約束的自由裁量權去調查、指控和起訴美國及其盟友的國民。

國際刑事法院批評特朗普政府的舉動，斥對方試圖破壞國際司法機構獨立性。

聲明稱「這些措施顯然是企圖破壞這一根據世界各地125個成員國授權行事的國際司法機構的獨立性」。

美國總統特朗普（Donald Trump）年初簽署行政命令，決定對國際刑事法院（ICC）實施制裁後，美國之前在2月13日也把國際刑事法院首席檢察官卡里姆．汗（Karim Khan）列入制裁名單。