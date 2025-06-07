環保少女通貝里乘船赴加沙或週末抵達　以色列軍：不讓船隻停泊

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）聯同其他11名社運人士正帶着物資乘船前往加沙地帶，最快本週末抵達，他們冀突破以色列封鎖，把物資送入加沙，不過以軍表明做好準備，不會讓船隻停泊。



在美國，有支持以色列的特朗普盟友、共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）嘲諷通貝里稱「希望她與她的那些朋友會游泳！」

通貝里則回應指「我們泳術都很好…… 在種族滅絕和200萬人遭受系統式飢荒面前，議員、民選官員的責任應是服務、保護人民，他們非但沒有停止種族滅絕和大規模殺害平民行為，反而把專注力放在嘲諷那些希望作出貢獻的人。」

這趟行程由支持巴勒斯坦的組織Freedom Flotilla Coalition籌劃，船隻名為Madleen號，6月1日從意大利西西里城市卡塔尼亞（Catania）出發，船上12人除了通貝里外，也包括法國的歐洲議會議員Rima Hassan等。

他們為表達對以色列封鎖加沙的不滿，希望把救援物資運送到加沙境內。

《耶路撒冷郵報》報道，若沒有遭攔截的話，Madleen號或會在本週末抵達加沙，但以色列軍表明，不會讓船隻停泊。

軍方稱將會警告船隻不得進入有關地區，如果船上人士違抗命令，以色列國防軍可能會接管該船，並逮捕他們，官員稱，抗議者隨後會轉移到以色列城市阿什杜德（Ashdod）港口，並驅逐出境。

現年22歲的通貝里以多次參與社會運動聞名，2019年獲選《時代》周刊年度風雲人物。