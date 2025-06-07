英國稅務海關總署去年遇網絡詐騙 遭竊取近5億元
撰文：劉耀洋 成依華
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英國稅務及海關總署（HMRC）6月4日透露，犯罪份子去年透過以網絡釣魚手段得來的10多萬個帳戶資料，冒充納稅人，騙取該部門4,700萬英鎊（約4.9億港元）。
綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》報道，犯罪份子先利用網絡釣魚攻擊手段，獲取大量帳戶的詳細信息，然後冒充用戶試圖向部門索取退款（rebates）。HMRC強調不法分子是從HMRC系統之外竊取用戶信息，部門「沒有遭到黑客攻擊，我們的資料也沒有遭竊取」。
HMRC表示犯罪份子是以欺詐手段向稅務海關總署而不是向用戶索取錢財，沒有用戶在事件中遭受財務損失。執法部門去年已展開刑事調查並拘捕多名疑犯。
HMRC強調，該機構已致函受影響用戶，向他們確認帳戶安全，沒有任何金錢損失，受影響者毋須進行任何操作。
HMRC副執行長麥克唐納（Angela MacDonald）4日在財政部特別委員會上對議員坦言 ，大量資金被盜是非常不可接受的事。
她強調，隨着犯罪分子不斷改變犯案手法，HMRC已採取多項行動應對，未來將繼續加強系統，防止類似不法行為。
有鑑於此，政府預料將在下週的支出審查中對HMRC的資訊科技系統進行進一步投資改善。
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