英國稅務海關總署去年遇網絡詐騙　遭竊取近5億元

英國稅務及海關總署（HMRC）6月4日透露，犯罪份子去年透過以網絡釣魚手段得來的10多萬個帳戶資料，冒充納稅人，騙取該部門4,700萬英鎊（約4.9億港元）。



綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》報道，犯罪份子先利用網絡釣魚攻擊手段，獲取大量帳戶的詳細信息，然後冒充用戶試圖向部門索取退款（rebates）。HMRC強調不法分子是從HMRC系統之外竊取用戶信息，部門「沒有遭到黑客攻擊，我們的資料也沒有遭竊取」。

HMRC表示犯罪份子是以欺詐手段向稅務海關總署而不是向用戶索取錢財，沒有用戶在事件中遭受財務損失。執法部門去年已展開刑事調查並拘捕多名疑犯。

HMRC強調，該機構已致函受影響用戶，向他們確認帳戶安全，沒有任何金錢損失，受影響者毋須進行任何操作。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

HMRC副執行長麥克唐納（Angela MacDonald）4日在財政部特別委員會上對議員坦言 ，大量資金被盜是非常不可接受的事。

她強調，隨着犯罪分子不斷改變犯案手法，HMRC已採取多項行動應對，未來將繼續加強系統，防止類似不法行為。

2025年5月9日，這張於倫敦拍攝的照片中，可以看到一封由英國稅務海關總署（HMRC）寄出、提醒企業和個人填寫報稅表截止日期的信件。（Getty）

有鑑於此，政府預料將在下週的支出審查中對HMRC的資訊科技系統進行進一步投資改善。