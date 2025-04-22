聯合國：亞洲網絡詐騙產業正向全球蔓延 擴散至南美非洲等地
撰文：莊勁菲
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聯合國4月21日在一份報告中稱，規模達數十億美元的網絡詐騙產業，其背後的亞洲犯罪集團正在向全球擴張，包括南美洲和非洲，因為東南亞各國的突擊行動未能遏制其活動。
路透社報道，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）表示，近年來東南亞湧現的犯罪網絡設立巨大園區，容納數萬名工人，其中許多人是被販賣，並被迫詐騙世界各地的受害者，這些網絡已經發展成為一個複雜全球產業。
該辦公室表示，儘各國政府加強打擊力度，但犯罪集團仍在東南亞地區內外轉移。「已經發生潛在的不可逆轉的溢出效應…...犯罪集團可以根據需要自由選擇和轉移。」
UNODC地區分析師John Wojcik表示：「地區網絡詐騙行業……已經超過其他跨國犯罪，因為它易於擴展，能夠在網上接觸數以百萬計潛在受害者，而無需跨境運輸或販賣非法物品。」
面臨中國、泰國和緬甸政府的牽頭打擊，詐騙集團已轉移到老撾、緬甸、柬埔寨等東南亞偏遠地區。
聯合國還表示，這些集團已擴張至南美，尋求加強洗錢活動以及與南美販毒集團的地下銀行合作，並正在非洲（包括贊比亞、安哥拉和納米比亞）和東歐（包括格魯吉亞）開展業務。
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