旅日中國遊客遭陌生男子斬傷　中國駐日本大使館提醒加強安全防範

日媒周六（6月7日）報道指，一名旅日中國籍男遊客周五晚在京都市下京區遭陌生身着白色T恤且戴眼鏡男斬傷，他右肩附近受傷，之後送院救治目前意識清醒。警以殺人未遂調查，疑犯仍在逃。中國駐日本大使館就提醒旅居日本的中國公民，尤其是來日遊客，加強安全防範。



中國駐大阪總領事館第一時間聯繫慰問受傷中國遊客並向日本警方表達關切，稱要求日方盡快抓捕嫌犯，嚴懲兇手。中國駐日本大使館則列三點提醒在日中國公民：

（一）切實增強安全意識。密切關注當地社會治安形勢，查詢近期惡性案件發生情況，避免前往人員複雜和治安混亂區域。

（二）遵守當地法律法規，如遭遇針對性歧視和糾紛保持冷靜，妥善應對，避免發生口角和肢體衝突，確保自身安全，並注意保存證據。

（三）如遇緊急情況，請及時向當地警方報案，並聯繫中國駐日本使領館或外交部全球領事保護與服務應急熱線求助。

圖為2025年1月1日，日本民眾在東京都政府大樓外參加新年倒數活動。（Reuters）

相關求助電話：

日本緊急求助電話：110（警察）、119（急救、消防）、118（海上事故、海難）

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86－10－12308、+86－10－65612308

駐日本大使館領事保護與協助電話：+81－3－6450－2195

駐大阪總領館領事保護與協助電話：+81－6－6445－9427

駐福岡總領館領事保護與協助電話：+81－92－753－6483

駐札幌總領館領事保護與協助電話：+81－11－513－5335

駐長崎總領館領事保護與協助電話：+81－95－849－3311

駐名古屋總領館領事保護與協助電話：+81－52－932－1036

駐新潟總領館領事保護與協助電話：+81－25－228－8888