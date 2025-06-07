中國男日本冒考TOEIC試被捕　揭40多人報名用同一住址疑集體作弊

日本東京警方5月中拘捕一名在京都大學研究生院就讀的27歲中國留學生，指其涉嫌在東京冒名頂替他人代考TOEIC考試，當時警方在他身上發現小型咪高峰，稱會調查是否涉及有組織作弊，據日媒6月6日報道，警方調查發現有40多人在考試報名使用與嫌疑人相同的住址，疑是為了能和該留學生分配到同一考場，以便集體作弊。



27歲的中國留學生王立坤因試圖用假名字在東京都板橋區考場參加TOEIC英語能力測試被捕，日媒較早前報道，王立坤在進入考場時謊稱自己「忘記攜帶准考證」，企圖以他人身份填寫臨時准考證。由於他提供的個人信息與身份證件不符，故露出破綻。

警方其後更發現他在口罩內藏有一個3至4厘米的小型咪高峰，疑似計劃在考試中與外界通話，向其他考生傳遞答案作弊，引起警方注意，調查是否涉及有組織作弊行為。

涉10多次頂替他人代考

日本放送協會（NHK）6日報道，王立坤涉嫌曾10多次冒名頂替他人參加考試，警方又發現參加當天同一考場的考生中，有40多人在報名時填寫與嫌疑人相同的住址，警方判斷有關人等事先計劃集體作弊，填寫同一地址是為了分配到同一考場。

TOEIC多益英語考試是全球認可的英語能力測試。(TOEIC)

TOEIC多益英語考試是全球認可的英語能力測試，主辦方早前稱，近期發現考分在900分以上的中國籍考生離奇地大量增加，又稱有人使用相同照片但不同身份信息重複報名考試。

去年12月，日本國際交流基金會（The Japan Foundation，JF）為希望留學或在日工作的外國人舉辦的日本語能力試驗（JLPT，俗稱「日檢」），也曾出現集體作弊事件，多名內地及台灣考生成績被取消，相信事件涉及有人代考及利用不同考區時間差作弊。