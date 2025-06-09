日媒：日本設法增加國庫收入　擬取消外國人免稅購物待遇

日本參議院選舉在即，經濟問題成為各個政黨的焦點。當地傳媒指，日本政府計劃向外國遊客加稅，以增加國庫收入。



《日經新聞》6月9日報道，日本參議院選舉在7月舉行，無論是執政還是在野黨，如何減輕民眾的財政負擔都是主要政綱。他們希望提出新政策時，都不會令選民的荷包百上加斤，因此向外國遊客加稅的做法，就被視為比較不會惹來民意反彈的選項。

而向外國遊客「開刀」的聲音本身已蘊釀多時，例如共同社曾在5月29日提到，執政自民黨的議員曾在黨內研討會上提議，政府應考慮廢除外國遊客在當地購物免稅等措施。

2025年3月9日，日本京都，圖為遊客在著名旅遊景點伏見稻荷神社附近參觀。（Getty）

這些議員認為，訪日的外國遊客到免稅店大量購入家庭電器、化妝品及藥品，部分人更在離境前轉賣，批評他們以不正當方式獲利，形容情況與日本理想的觀光立國方式相左。意見又指出，民眾會否接受遊客利用日本的稅務優惠購買外國的奢侈品。

石破茂：或增加離境稅

另外日本財務省2日公布，在2024年財政年度錄得481億日圓國際觀光旅客稅（離境稅）收入，打破2019年創下的443億日圓新高。離境稅在2019年創立，當局向每人徵收1000日圓，所得收入用於擴充和強化觀光基礎設施。

日本決定在2026年底實施新退稅制度，防止旅客在境內免稅購物後轉售圖利。（Getty Images）

有自民黨議員上月向首相石破茂提出上調離境稅至每人5000日圓，稱推算可為國庫帶來大約2500億日圓收入，認為有助用於過度旅遊及吸引地方觀光等問題的預算。石破茂回應時表示，目前日本的離境稅比埃及（約相等於3900日圓）、澳洲（約相等於7000日圓）及美國（約相等於3500日圓）等地便宜，因此認為有考慮的必要。