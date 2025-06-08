日本空氣特別清新？　內行人解畫：炎夏日子更明顯

許多人到日本旅遊時，一下飛機就能感受到空氣中飄著一抹獨特的清新香味，不管是在機場、車站、餐廳等處都能聞得到。有網友近日在社群媒體發文詢問背後的成因。許多網友也深有同感，表示「日本的空氣是香的」、「日本就是有一個日本味」。許多內行人也分析背後原因。



許多人到日本旅遊時，一下飛機就能感受到空氣中飄著一抹獨特的清新香味。（unsplash@Su San Lee）

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近日有網友在Threads指出，只要一踏上日本，就能感受到空氣中有一種特殊的清新味道，那種味道是台灣沒有的，好奇有沒有人知道那究竟是甚麼味道。該則貼文引發大批網友共鳴，許多人留言贊同：

「懂，出機艙的時候感覺很明顯」

「日本空氣味道真的是香的」

「每到日本空氣就不一樣」。



至於那到底是甚麼味道？內行網友指出，日本人很重視身上的氣味，許多人都會使用衣物芳香物品，認為那股香氣是來自洗衣液、柔順劑和烘衣紙。有網友則認為是因為日本空氣乾淨，濕度又低，使空氣中帶着一股自然香氣。

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事實上，日本人確實很注重「氣味管理」。知名旅日情報網站《樂吃購！日本》創辦人吉田皓一過去也在YT頻道中分享影片，稱日本人注重形象，氣味也是自我形象管理的一環。每到夏天，為了避免身上飄出汗臭味，止汗劑、體香膏、體香潔膚巾等商品在超商、藥妝店隨處可見。燒肉店等會使衣物沾上濃烈氣味的店家，往往也會在店內放置衣物芳香噴霧，供客人離開時使用。

日本近日甚至出現「體味騷擾」（smell harassment）一詞，指的是職場上有人不管理體味、口臭，或身上帶有煙味和過濃的香水味，造成旁人不適。

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