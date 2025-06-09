洛杉磯騷亂｜美軍500名海軍陸戰隊成員已待命　州長：拘捕我吧

美國洛杉磯因為移民及海關執法局（ICE）掃蕩非法移民的行動演變成警民衝突，特朗普政府出動警民警衛隊協助平息局勢，美軍月8日稱，500名海軍陸戰隊成員已隨時候命到洛杉磯部署。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）同日表示，ICE及華府大可將他拘捕。



《衛報》報道，美軍北方司令部（US Northern Command）的聲明提到，距離洛杉磯以東約2小時車程的29棕櫚基地（Twentynine Palms）500名海軍陸戰隊成員已待命，並在有需要時協助國防部保護聯邦財產及人員工作。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）較早時談及到加州街頭部署海軍陸戰隊的可能，強調不會容許針對聯邦執法人員及設施的暴力行為。

對於赫格塞思的言論，紐瑟姆在社交平台發文，指對方揚言在美國土地上部署現役海軍陸戰隊成員針對本地民眾是瘋狂行為。不過赫格塞思之後回應，批評對方容許市內遭縱火及執法人員遇襲才是瘋狂，強調國民警衛隊和海軍陸戰隊如有需要，將與ICE站於同一陣線。

圖為2025年6月8日，洛杉磯市內的騷亂在入夜後持續。（Reuters）

紐瑟姆8日接受MSNBC訪問時，表示當地的非法移民都是為了生活和交稅，呼籲總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及ICE局長霍曼（Tom Homan）高抬貴手，稱華府大可以涉嫌協助及教唆無證移民罪拘捕他。