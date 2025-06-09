洛杉磯騷亂｜催淚彈、震爆彈上陣　背後的美國「裂痕危機」

洛杉磯街頭的槍聲、催淚氣體和磚頭石塊，把美國社會撕開了一個血淋淋的傷口。特朗普（Donald Trump，又譯川普）一聲令下，2000名國民警衛隊士兵開赴洛杉磯，國防部長甚至威脅要動用海軍陸戰隊。對於愈演愈烈的「圍捕戰」，特朗普表示，要「結束移民暴亂」，「解放洛杉磯」。這陣仗，怎麼看都像是一場精心策劃的政治鬧劇，但背後卻是美國社會長期積壓的深層矛盾。



洛杉磯亂了：一場「執法行動」引發的血與火

6月6日，美國移民與海關執法局（ICE）在洛杉磯突襲7處地點，逮捕44名非法移民。本該是例行公事的執法行動，卻迅速演變為警民衝突的導火索。當晚，500名抗議者高舉「ICE滾出洛杉磯」的標語，衝擊拘留所，與警方爆發暴力衝突。催淚彈、橡皮子彈、震爆彈齊飛，抗議者用磚頭和石塊還擊，場面一度失控。

7日，衝突升級至派拉蒙市（Paramount）——這片拉美裔移民聚居區，上百名全副武裝的聯邦執法人員與抗議者對峙。催淚氣體和震爆彈的濃煙中，眾議員索拉切（José Luis Solache）在社交媒體直播時被襲擊，直言「社區陷入恐慌」。而洛杉磯縣治安官辦公室則冷冰冰地宣布：抗議者聚集屬非法集會，將出動警力驅散。

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

同時，引用美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、《紐約郵報》等媒體報道，當地時間7日，近150名示威者在紐約曼哈頓與警方發生衝突，抗議ICE在該市及全國範圍內加大對非法移民的搜捕規模，超過20人被捕。

當地時間8日早晨，特朗普政府直接派遣的加州國民警衛隊人員陸續進駐洛杉磯市中心。洛杉磯警方同日宣稱抗議活動已「平安結束」，期間未發生意外。但當天中午聯邦大樓前就爆發新的衝突，國民警衛隊使用催淚氣體驅散聚集抗議人群。8日下午，洛杉磯警察局身着防暴裝備的警察在愛德華·羅伊巴爾（Edward Roybal）聯邦大樓附近與抗議者對峙後撤退。大約在同一時間，洛杉磯警察局宣布全市進入戰術警戒狀態，啟動警力加班應急機制。

這場騷亂的核心，是特朗普政府對非法移民的「零容忍」政策。自1月就任以來，特朗普宣布南部邊境進入「國家緊急狀態」，誓言遣返數百萬非法移民。如今，這場政策風暴終於在洛杉磯落地，卻引發了意想不到的社會反彈。

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

黨派對決：特朗普的「硬漢戲碼」與加州的「自由堡壘」

這場騷亂最耐人尋味的，是美國兩黨在移民問題上的激烈撕扯。

特朗普的邏輯很直接：「非法移民是國家安全威脅，必須用鐵腕手段恢復秩序。」 他指責民主黨「縱容犯罪」，甚至威脅要接管加州治安權。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）更是放話：「如果暴力持續，彭德爾頓營（Camp Pendleton）海軍陸戰隊將全面介入。」 這哪裏是執法？分明是聯邦政府對地方的「軍事威懾」。

民主黨這邊，加州作為民主黨的「票倉」，直接跳出來反對聯邦干預。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）怒斥特朗普「蓄意煽動緊張局勢」，認為聯邦行動侵犯州權；洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）更直言，聯邦執法「製造恐慌」，並聯合市議會11名議員譴責行動「破壞社區安全」。

這場對決的本質，是聯邦與地方權力的角力。特朗普試圖通過強硬執法樹立「法律與秩序」的形象，卻無意中撕裂了加州這個自由派的堡壘。而加州的反擊，則暴露了美國政治極化下，地方與聯邦的結構性矛盾。

洛杉磯示威：美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯大舉實施針對非法移民的執法行動期間爆發騷亂及警民衝突後，華府宣布向當地派出的國民警衛隊抵達洛杉磯市中心。（Reuters）

社會裂痕：移民政策背後的種族與階級戰爭

洛杉磯的騷亂，絕非簡單的「執法爭議」，而是美國社會深層矛盾的集中爆發。

首先，移民政策：誰是「美國人」？特朗普的「驅逐百萬移民」計劃，本質上是對拉美裔群體的排斥。派拉蒙市作為拉美裔聚居區，成為衝突的暴風眼並非偶然。抗議者高喊「ICE滾出洛杉磯」，既是對執法暴力的反抗，也是對「美國夢」被剝奪的憤怒。

其次，種族與階級：歷史的陰影從未消散。1992年洛杉磯暴亂的傷疤，至今仍在隱隱作痛。當年因警察暴力執法引發的種族衝突導致63人死亡，如今歷史似乎在重演。拉美裔、黑人群體長期面臨失業率高企、教育資源匱乏的困境，而非法移民成為執法的「替罪羊」。

第三，經濟不平等：誰在買單？聯邦執法行動中，上百名包括兒童在內的移民被捕。南加州公民自由聯盟（ACLU）指出，部分被捕者甚至持有合法居留權。這種「誤傷」暴露了政策執行的粗暴性，也讓底層民眾對政府徹底失望。

從1992到2025，是歷史的輪迴，是洛杉磯的「宿命」。洛杉磯的動盪，絕非孤立事件。從1992年種族暴亂，到2020年弗洛伊德（George Floyd）之死引發的全美抗議，再到如今的移民騷亂，美國社會的撕裂從未停止。

洛杉磯的拉美裔、亞裔、黑人群體，始終是美國社會的「邊緣人」。特朗普的「強硬移民政策」，不過是點燃了早已堆積如山的不滿情緒。可以說，種族問題：永遠的定時炸彈。而當共和黨用「法律與秩序」綁架民意，民主黨用「移民人權」爭取選票，普通民眾成了政治博弈的犧牲品。聯邦與地方的對抗，更是讓政策陷入僵局。更需要看到底層民眾的絕望。高失業率、低工資、住房危機……洛杉磯的貧困社區早已千瘡百孔。非法移民成為「替罪羊」，實則是經濟不平等的惡果。

圖為2025年6月7日，洛杉磯縣派拉蒙市（Paramount）有示威焚燒雜物，與ICE人員對峙。（Reuters）

未來何去何從？一場未完的「美國危機」

特朗普指示國土安全部長諾姆（Kristi Noem）、國防部長赫格塞思和司法部長邦迪（Pam Bondi）等官員，協同相關部門與機構採取一切必要行動，「將洛杉磯從移民入侵中解放出來，並結束這些移民暴亂」。是「平安結束」還是「抗議加劇」？要知道，這場騷亂，或許只是美國社會裂痕的縮影。

動用軍隊鎮壓抗議，短期內可能鞏固共和黨基本盤，但長期來看，只會加劇社會分裂。加州的反抗已表明，聯邦的「鐵腕政策」在自由派州難以推行。

紐瑟姆和巴斯的強硬反擊，展現了地方對聯邦的抵抗意志。但若聯邦持續施壓，加州的自治空間將進一步壓縮。這場博弈，將成為美國憲政體系的一次大考。

美國需要的不是「驅逐百萬移民」的豪言壯語，而是系統性的移民改革。如何平衡國家安全與人權保障？如何讓移民融入社會？這些問題的答案，決定了美國的未來。

洛杉磯的硝煙還未散盡，但這場騷亂揭示的真相已足夠震撼：一個標榜「自由民主」的超級大國，正在種族、階級、政治的多重裂縫中搖搖欲墜。特朗普的「強硬路線」看似霸氣，實則是飲鴆止渴；加州的「自由堡壘」看似堅固，實則脆弱如紙。「天下沒有免費的午餐，也沒有不付出代價的和平。」 美國若不能正視自身矛盾，這場「鋼絲上的舞蹈」終將墜入深淵。且看美國的「鋼絲」還能走多久？