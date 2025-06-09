洛杉磯騷亂｜催淚彈、震爆彈上陣 背後的美國「裂痕危機」
洛杉磯街頭的槍聲、催淚氣體和磚頭石塊，把美國社會撕開了一個血淋淋的傷口。特朗普（Donald Trump，又譯川普）一聲令下，2000名國民警衛隊士兵開赴洛杉磯，國防部長甚至威脅要動用海軍陸戰隊。對於愈演愈烈的「圍捕戰」，特朗普表示，要「結束移民暴亂」，「解放洛杉磯」。這陣仗，怎麼看都像是一場精心策劃的政治鬧劇，但背後卻是美國社會長期積壓的深層矛盾。
洛杉磯亂了：一場「執法行動」引發的血與火
6月6日，美國移民與海關執法局（ICE）在洛杉磯突襲7處地點，逮捕44名非法移民。本該是例行公事的執法行動，卻迅速演變為警民衝突的導火索。當晚，500名抗議者高舉「ICE滾出洛杉磯」的標語，衝擊拘留所，與警方爆發暴力衝突。催淚彈、橡皮子彈、震爆彈齊飛，抗議者用磚頭和石塊還擊，場面一度失控。
7日，衝突升級至派拉蒙市（Paramount）——這片拉美裔移民聚居區，上百名全副武裝的聯邦執法人員與抗議者對峙。催淚氣體和震爆彈的濃煙中，眾議員索拉切（José Luis Solache）在社交媒體直播時被襲擊，直言「社區陷入恐慌」。而洛杉磯縣治安官辦公室則冷冰冰地宣布：抗議者聚集屬非法集會，將出動警力驅散。
同時，引用美國哥倫比亞廣播公司（CBS）、《紐約郵報》等媒體報道，當地時間7日，近150名示威者在紐約曼哈頓與警方發生衝突，抗議ICE在該市及全國範圍內加大對非法移民的搜捕規模，超過20人被捕。
當地時間8日早晨，特朗普政府直接派遣的加州國民警衛隊人員陸續進駐洛杉磯市中心。洛杉磯警方同日宣稱抗議活動已「平安結束」，期間未發生意外。但當天中午聯邦大樓前就爆發新的衝突，國民警衛隊使用催淚氣體驅散聚集抗議人群。8日下午，洛杉磯警察局身着防暴裝備的警察在愛德華·羅伊巴爾（Edward Roybal）聯邦大樓附近與抗議者對峙後撤退。大約在同一時間，洛杉磯警察局宣布全市進入戰術警戒狀態，啟動警力加班應急機制。
這場騷亂的核心，是特朗普政府對非法移民的「零容忍」政策。自1月就任以來，特朗普宣布南部邊境進入「國家緊急狀態」，誓言遣返數百萬非法移民。如今，這場政策風暴終於在洛杉磯落地，卻引發了意想不到的社會反彈。
黨派對決：特朗普的「硬漢戲碼」與加州的「自由堡壘」
這場騷亂最耐人尋味的，是美國兩黨在移民問題上的激烈撕扯。
特朗普的邏輯很直接：「非法移民是國家安全威脅，必須用鐵腕手段恢復秩序。」 他指責民主黨「縱容犯罪」，甚至威脅要接管加州治安權。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）更是放話：「如果暴力持續，彭德爾頓營（Camp Pendleton）海軍陸戰隊將全面介入。」 這哪裏是執法？分明是聯邦政府對地方的「軍事威懾」。
民主黨這邊，加州作為民主黨的「票倉」，直接跳出來反對聯邦干預。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）怒斥特朗普「蓄意煽動緊張局勢」，認為聯邦行動侵犯州權；洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）更直言，聯邦執法「製造恐慌」，並聯合市議會11名議員譴責行動「破壞社區安全」。
這場對決的本質，是聯邦與地方權力的角力。特朗普試圖通過強硬執法樹立「法律與秩序」的形象，卻無意中撕裂了加州這個自由派的堡壘。而加州的反擊，則暴露了美國政治極化下，地方與聯邦的結構性矛盾。
社會裂痕：移民政策背後的種族與階級戰爭
洛杉磯的騷亂，絕非簡單的「執法爭議」，而是美國社會深層矛盾的集中爆發。
首先，移民政策：誰是「美國人」？特朗普的「驅逐百萬移民」計劃，本質上是對拉美裔群體的排斥。派拉蒙市作為拉美裔聚居區，成為衝突的暴風眼並非偶然。抗議者高喊「ICE滾出洛杉磯」，既是對執法暴力的反抗，也是對「美國夢」被剝奪的憤怒。
其次，種族與階級：歷史的陰影從未消散。1992年洛杉磯暴亂的傷疤，至今仍在隱隱作痛。當年因警察暴力執法引發的種族衝突導致63人死亡，如今歷史似乎在重演。拉美裔、黑人群體長期面臨失業率高企、教育資源匱乏的困境，而非法移民成為執法的「替罪羊」。
第三，經濟不平等：誰在買單？聯邦執法行動中，上百名包括兒童在內的移民被捕。南加州公民自由聯盟（ACLU）指出，部分被捕者甚至持有合法居留權。這種「誤傷」暴露了政策執行的粗暴性，也讓底層民眾對政府徹底失望。
從1992到2025，是歷史的輪迴，是洛杉磯的「宿命」。洛杉磯的動盪，絕非孤立事件。從1992年種族暴亂，到2020年弗洛伊德（George Floyd）之死引發的全美抗議，再到如今的移民騷亂，美國社會的撕裂從未停止。
洛杉磯的拉美裔、亞裔、黑人群體，始終是美國社會的「邊緣人」。特朗普的「強硬移民政策」，不過是點燃了早已堆積如山的不滿情緒。可以說，種族問題：永遠的定時炸彈。而當共和黨用「法律與秩序」綁架民意，民主黨用「移民人權」爭取選票，普通民眾成了政治博弈的犧牲品。聯邦與地方的對抗，更是讓政策陷入僵局。更需要看到底層民眾的絕望。高失業率、低工資、住房危機……洛杉磯的貧困社區早已千瘡百孔。非法移民成為「替罪羊」，實則是經濟不平等的惡果。
未來何去何從？一場未完的「美國危機」
特朗普指示國土安全部長諾姆（Kristi Noem）、國防部長赫格塞思和司法部長邦迪（Pam Bondi）等官員，協同相關部門與機構採取一切必要行動，「將洛杉磯從移民入侵中解放出來，並結束這些移民暴亂」。是「平安結束」還是「抗議加劇」？要知道，這場騷亂，或許只是美國社會裂痕的縮影。
動用軍隊鎮壓抗議，短期內可能鞏固共和黨基本盤，但長期來看，只會加劇社會分裂。加州的反抗已表明，聯邦的「鐵腕政策」在自由派州難以推行。
紐瑟姆和巴斯的強硬反擊，展現了地方對聯邦的抵抗意志。但若聯邦持續施壓，加州的自治空間將進一步壓縮。這場博弈，將成為美國憲政體系的一次大考。
美國需要的不是「驅逐百萬移民」的豪言壯語，而是系統性的移民改革。如何平衡國家安全與人權保障？如何讓移民融入社會？這些問題的答案，決定了美國的未來。
洛杉磯的硝煙還未散盡，但這場騷亂揭示的真相已足夠震撼：一個標榜「自由民主」的超級大國，正在種族、階級、政治的多重裂縫中搖搖欲墜。特朗普的「強硬路線」看似霸氣，實則是飲鴆止渴；加州的「自由堡壘」看似堅固，實則脆弱如紙。「天下沒有免費的午餐，也沒有不付出代價的和平。」 美國若不能正視自身矛盾，這場「鋼絲上的舞蹈」終將墜入深淵。且看美國的「鋼絲」還能走多久？