普京批准海軍至2050年發展戰略　冀恢復俄羅斯海上強國地位

俄羅斯克里姆林宮助理帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）周一（6月9日）表示，斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已於5月底批准了《至2050年俄羅斯海軍發展戰略》，旨在恢復俄羅斯作為世界主要海上強國之一的地位。



路透社報道，帕特魯舍夫在接受俄羅斯《論據與事實》周報（Argumenty i Fakty）採訪時表示： 「俄羅斯作為世界最大海洋強國之一的地位正在逐步恢復。如果沒有對海洋形勢發展、挑戰和威脅演變的長遠眼光，當然，如果沒有明確俄羅斯海軍的目標和任務，就不可能開展這樣的工作。」

俄羅斯國防部2024年6月12日公布，俄北方艦隊「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號（Admiral Gorshkov）護衛艦和「喀山」號核潛艇在大西洋完成了使用高精度武器的演習並抵達古巴。圖為2024年6月12日，鏡頭下到達哈瓦那灣的「喀山」號。（REUTERS/Alexandre Meneghini）

俄羅斯擁有僅次於中國和美國的世界第三大海軍，儘管其海軍在烏克蘭戰爭中遭受了一連串重大損失。路透社指，俄羅斯已將國防和安全支出佔國民生產總值（GDP）的比例提升至冷戰時期的水平。

美國國防部2021年的報告稱，中國擁有世界上規模最大的海軍，預計到2030年解放軍的整體作戰力量將增加至460艘艦艇。

俄羅斯海軍和中國海軍的軍艦參加在日本海舉行的「海洋 2024」聯合戰略指揮和參謀演習。（Reuters）

公開數據顯示，俄羅斯擁有79艘潛艦，其中包括14艘核動力彈道導彈潛艦，以及222艘軍艦。其主要艦隊是北方艦隊，總部位於巴倫支海的北莫斯克。