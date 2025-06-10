中美經貿磋商機制首次會議10日繼續　美方形容富有成果

中國央視旗下新媒體玉淵譚天周二（10日）報道，當地時間周一下午，中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行，玉淵譚天了解到，當地時間6月10日，中美經貿磋商機制首次會議將繼續進行。



新華社報道，當地時間6月9日，中國國務院副總理何立峰與美方在英國倫敦開始舉行中美經貿磋商機制首次會議。

中國外交部早前表示，何立峰6月8日至13日訪問英國，期間與美國貿易代表團舉行中美經貿磋商機制首次會議。美國財長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）帶領團隊出席。

彭博社引述消息指，貝森特形容這是一次良好的會議，盧特尼克則稱這次會議富有成果。

圖為2025年6月9日，倫敦中美經貿會談舉行前，官員在蘭卡斯特宮（Lancaster House）門前走過。（Reutres）

此次會談為5月中美日內瓦會談以來，雙方又一次為化解貿易爭端展開談判。此前未有參與談判的盧特尼克領導監管美國出口管制的商務部，其加入表明稀土是美方關注的重點。

上周，中美國家領導人進行本屆美國政府上台以來的首次通話，根據中方摘要，中國國家主席習近平要求美國在貿易措施上讓步，特朗普則表示會談達成「非常積極的結論」，又指習近平已經同意恢復向美國出口稀土和磁鐵。