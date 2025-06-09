中美倫敦貿易會談：特朗普如何實證「總會退縮」的TACO預言？

6月9日，中美貿易談判代表將會在倫敦舉行上月日內瓦會談後設立的中美經貿磋商機制的首次會議。這次會議是特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平6月5日通話一個半小時之後促成的結果，其重點似乎不再是中美關稅的問題－－雖然日內瓦共識中雙方還有24％關稅的90日豁免在倒數－－而是雙方的出口管制問題，特別是中國的稀土礦物和磁鐵出口的議題。

稀土出口爭議可能是美國「擺烏龍」？

在特朗普6月5日對於雙方通話的具體描述中，打頭陣的就是稀土問題。他聲言，「關於稀土產品的複雜性，現在應該已經沒有任何疑問了。」由於這句話說得模梭兩可，有記者其後就當面提問特朗普，習近平是否同意了重啟稀土礦物和磁鐵的出口，特朗普則簡單答了一句「是」。

在特朗普6月5日對於雙方通話的具體描述中，打頭陣的就是稀土問題。他聲言，「關於稀土產品的複雜性，現在應該已經沒有任何疑問了。」（Truth Social網站截圖）

不過，中方對於習特通話的通稿中卻完全沒有提到稀土。這也是可以理解的，畢竟中美日內瓦會談後公布的共同聲明只列明中國將「採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施」，而中國對於稀土出口的管制有一小部份是在特朗普上台前就實施了的，有一些是在2月實施的，而即使是本年4月2日之後實施的部份也不是明文「針對美國」的反制措施，而是針對全世界的管制－－例如歐洲廠商最近也在憂慮中國稀土出口的問題，經上周中歐交涉之後，中方在6月7日就表明「高度重視歐方關切，願對符合條件的申請建立綠色通道，加快審批」。

在日內瓦會談之後，特朗普曾指責中國「完全違反」了同美國的協議，代表美國對華貿易談判的財長貝森特（Scott Bessent）也特別點明稀土出口管制的問題，一度指責中國違反協議。

但事實上，至少根據雙方「白紙黑紙」的聯合聲明條款，中國並沒有明確同意這一點。當中更有可能是美方談判團自己擺烏龍，沒有搞清楚「自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施」有包括什麼、沒有包括什麼就以為達成了協議。

5月10日，何立峰和貝森特在日內瓦進行會面。（Reuters）

如果真的是擺烏龍的話，這大概證明了外界普遍認為專業性頗高的貝森特，以至上月跟他一起去日內瓦的美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）其實也沒有比特朗普的MAGA派官員高明多少。

這次倫敦會談，中方依然由國務院副總理何立峰牽頭，但在習特通電之後，美方的名單卻比日內瓦中美聯合聲明中列明的貝森特和格里爾多出了一個人－－那就是負責美國出口管制的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

盧特尼克為何加入談判？

盧特尼克一直被視為關稅鷹派。他的加入有一明一暗解讀。

2025年4月9日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普準備簽署行政命令之際，財長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）站在他身後。（Getty）

在明，由於特朗普政府在日內瓦會談之後多次收緊對華出口管制，包括在5月13日（日內瓦聯合聲明公布後一天）宣布任何人使用華為昇騰晶片都會被視為違反美國的出口管制，以及5月28日美國商務部下令禁止美國企業自由向中國銷售半導體設計的軟體、阻止半導體製造所需化學品和商用飛機發動器的對華出口等，如果美國想中國放寬對美稀土礦物和磁鐵出口，就必需有美國的相關官員參與談判。這個人當然就是盧特尼克。

（在日內瓦會談之前，特朗普也收緊了拜登時代實施的對華半導體出口禁令，阻止Nvidia為中國而設的H20出口到中國。）

在暗，美國商務部5月13日發布針對華為昇騰晶片的聲明，更有可能是盧特尼克故意破壞他自己沒有參與的日內瓦會談成果的作為。根據《華爾街日報》引述「接近白宮人士」消息的報道，美國財政部和貿易代表辦公室的官員都對商務部針對華為晶片的告示感到不滿，該人士稱商務部在發布相關告示之前並沒有經過常規的跨部門程序。

明者，大家都可以看見。暗者，如果屬實，其實又再次突顯出特朗普白宮內部的權力鬥爭有多嚴重。

2025年5月12日，瑞士日內瓦，圖為貝森特與格里爾在中美就關稅會談後在記者會上做簡報。（Reuters）

但無論如何，一度被認為在貿易議題上被邊緣化的盧特尼克也是得償所願，變成了美國對華談判代表團的一員。

TACO預言再次成真？

在中國稀土出口管制的問題上，雙方最有可能達成的協議就是互相放寬各自的出口管制，將管制恢復到特朗普上台之前的範圍。當中，不只半導體設計軟體、商用飛機發動機等對華出口管制會以某種方式被暫時豁免或撤銷，而且Nvidia的H20晶片也應該會得到放寬。

為何特朗普很可能會讓步？答案很簡單，那就是美國承受不起稀土管制的代價。美國國防部是有足夠存貨的，可以支持好一陣子。但根據中國美國商會5月下旬對受影響企業的問卷調查，75％稱他們的稀土存貨3個月內就會用完。

早前《華爾街日報》就報道指有美國車廠為了取得中國的稀土磁鐵，正考慮將美國生產的馬達運到中國去裝磁鐵。該報道引述一位供應鏈經理稱，「如果你想〔從中國〕出口一個磁鐵，他們不會允許你這麼做。如果你能證明這個磁鐵已經裝在中國境內的一台馬達裏，那你就可以出口了。」

2025年6月6日，美國馬里蘭州，圖為特朗普在空軍基地步出直升機。（Reuters）

在這次倫敦會談上，特朗普可能又會印證《金融時報》美國金融評論員Robert Armstrong的那一套「TACO交易」之說。TACO者，「Trump Always Chickens Out」也，即是「特朗普總會退縮」的意思。

Armstrong其後接近訪問更笑言，TACO之詞其實是用來「讚美」特朗普的，因為在他眼中，「這是特朗普貿易政策最好的一部份。」

如今特朗普的困境也證明了彼得森國際經濟研究所（PIIE）所長Adam Posen 4月9日在《外交事務》（Foreign Affairs）一篇文章的預言：「〔特朗普的〕邏輯是錯誤的：在這場貿易戰中，擁有升級主導權（escalation dominance）的是中國。美國從中國獲取的許多重要商品，在短期內無法被替代，又或是在國內生產的成本高得難以承受。降低對中國的依賴也許是採取行動的理由，但在未做到這一點之前就開打這場戰爭，幾乎註定會以極高的代價慘敗。或者用貝森特的話來說：是華盛頓，而不是北京，正在把全部籌碼押在一手必輸的牌上。」

當然，這是從理性的角度來考量事情的結果。特朗普的決定往往不是由理性主導的，正如他和馬斯克（Elon Musk）兩敗俱傷的決裂一樣。

英國右翼媒體GB News報道：「深感關切！」美國嚴正警告英國不要允許中國在倫敦金融中心附近設立「超級大使館」（網站截圖）

在中美倫敦會談前夕，有英國媒體就報道美國對於英國政府允許中國在英國皇家鑄幣廠舊址建設新的中國駐英大使館表達了憂慮，認為該位置靠近敏感的通訊基建，有可能會讓中國存取到相關資訊。

這種訊息流傳到媒體之上，似乎是特朗普為了「對沖」他對中國讓步的面子工程。但這種做法會否反而導致中美更加難以達成共識，甚至將原本已經由關稅擴大到出口管制議題上的衝突再擴展到其他議題之上？6月9日的中美倫敦會談後自有分曉。