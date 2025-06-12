印度航空空難｜失事撞向醫學生宿舍 目擊者：屍橫遍野
撰文：劉耀洋
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印度航空公司和警方稱，一架載有242名乘客和機組人員的印航波音787-8 Dreamliner客機6月12日在印度西部城市艾哈邁達巴德墜毀。當地警方表示，飛機墜毀時撞上一棟醫學院學生宿舍。有目擊者表示，墜機現場屍橫遍野，且四處都是飛機殘骸。
印度時報（Times of India）報道，一名目擊者稱，他當時正身處家中，並在客機墜毀一刻聽到了巨大的爆炸聲響。
該目擊者表示：「我們出去查看情況時，發現空中瀰漫濃煙。我們趕到這裏（墜機現場）時，發現到處都是屍體和墜毀飛機的殘骸。」
一名高級警官表示，警方和緊急救援人員在2到3分鐘內已趕到墜機現場，他們目前仍在該區域進行救援工作。
在場的古吉拉特邦（Gujarat）議員Darshna Vaghela對BBC記者表示，墜機處有醫學院學生宿舍受損，許多人從宿舍中被救出。
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