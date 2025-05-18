芬蘭西南部兩架民用直升機相撞後墜毀　機上5人全部罹難

芬蘭西南部埃烏拉機場（Eura Airport）附近發生直升機相撞墜毀事件，機上5人全數罹難。 芬蘭警方正在確認遇難者身份。 救援人員已在一片森林中找到兩架直升機殘骸。當地媒體稱，機上乘客是愛沙尼亞企業家。



法新社報導，兩架從愛沙尼亞首都塔林起飛的直升機，原定於5月17日飛往芬蘭科凱邁基（Kokemäki）的皮卡耶爾維機場（Piikajarvi），豈料途中在埃烏拉機場附近墜毀。

當地警方表示，這宗半空相撞事件發生在正午過後不久，地點鄰近城鎮考杜亞（Kauttua），事發後機體殘骸散落至地面。

這宗半空相撞事件發生在正午過後不久，地點鄰近城鎮考杜亞（Kauttua）。（Google Map）

據報，當時兩架直升機分別載有2人和3人，愛沙尼亞外交部證實機上無人生還。

警方還說兩架直升機登記的國籍都在芬蘭境外。根據愛沙尼亞公共廣播（Estonian Public Broadcasting）說法，1架在愛沙尼亞，1架是奧地利。