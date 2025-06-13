印度航空空難｜倖存者起飛前換位保命　同機兄弟坐同排卻天人永隔

印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機6月12日於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad，又譯亞美達巴德或阿默達巴德）機場附近墜毀，唯一倖存者是約40歲的英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh。外媒報道，事發後他的飛機座位曝光，他本來應該坐在飛機右側的11J座位，卻在最後一刻換位至同排左側的11A座位。恰巧，他的弟弟Ajay Kumar Ramesh最後正正是坐在11J座位上，並於這次空難中不幸死亡。



綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）及印媒News 18報道，Vishwash於事發當日與Ajay搭涉事航班一起返回英國。據曝光的登機證及當地警方消息，前者當時是坐在飛機緊急出口旁邊11A座位，因此他正好能夠從出口逃出。

網上流傳Vishwash當時的飛機座位圖表：

2025年6月12日，印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀，約40歲的英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh是機上唯一倖存者。圖為網上流傳他當時身處的飛機座位圖表。（X@VERITY_HQ）

Vishwash後來表示，飛機起飛約30秒後就墜毀了，他恢復意識後，發現周圍都是屍體，因此立即站起來離開飛機逃跑，後來有人抓住他，將其抬上救護車送院。

印媒稱，在最初的航班名單中，Vishwash被安排在11J，後來因不知明原因，他被換到11A座位，或成為他大難不死的關鍵。

Vishwash的另一名兄弟Nayan表示，前者起飛前曾與父親通話，但在短短兩分鐘後，他就回撥電話稱，他搭乘的飛機墜毀了，他不知道自己是怎麼活下來，並在電話中懇求家人一定要找到Ajay。

然而隨着官方宣布結束搜救行動，確定Vishwash是機上唯一的倖存者，也意味着Ajay已經遇難。