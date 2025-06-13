印度航空空難｜242人餘1人倖存：起飛30秒後墜毀　「屍堆」中驚醒

印度航空一架飛往英國倫敦的客機6月12日在位於印度西部艾哈邁達巴德機場附近墜毀，當局稍晚結束調查，指機上242人中僅1人倖存，倖存者目前已被送往附近醫院接受救治。英國《衛報》引述倖存者家屬指，事主自稱現狀良好，但坦言事發後「不知道自己是怎樣走出飛機殘骸。」



據《印度時報》報道，被發現的倖存者為英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh，機上座位為11A。他指自己「受到撞擊」，身上包括胸部、眼睛和腳上均有瘀傷，但意識清醒。

生還者向記者展示登機牌↓

Ramesh表示：「當我站起來時，周圍都是屍體。我很害怕。我站起來就跑。我周圍到處都是飛機的碎片。有人抓住我，把我抬上救護車，送往醫院。」他又向記者回憶事發經過：「起飛30秒後，飛機發出一聲巨響，然後就墜毀了。一切都發生得太快了。」

報道指Ramesh的哥哥Nayan當日稍晚接受英國天空新聞（Sky News）訪問，他稱家人收到飛機墜毀的消息後非常難過，但接到Ramesh的電話後非常震驚，強調Ramesh「能活下來真是個奇蹟」，還轉述Ramesh的通話指，「不知道自己是怎樣走出飛機殘骸。」

Ramesh當日與自己的另一個兄弟Ajay乘機飛往英國倫敦，不過目前仍未有Ajay的消息，Nayan指父親在飛機快要起飛時致電Ramesh，但僅僅在2分鐘後就收到回電。

Ramesh的表弟Ajay Valgi則指，自己有同Ramesh通話，稱表哥只是在電話中說自己現狀良好，未提及其他。

據報道，Ramesh已在倫敦生活20餘年，妻子跟孩子都住在倫敦。他不久前跟哥哥到印度探望家人，直到12日才跟哥哥一起搭乘客機準備返回倫敦。

早前有媒體引述當地警務處處長稱，機上似乎無人生還，惟據央視新聞及多家印度傳媒報道，一名男乘客得以倖存，目前正在醫院接受治療。

印度航空CEO威爾遜（Campbell Wilson）亦在影片中提及：「受傷乘客已被送往附近醫院接受救治」，當中「乘客」一詞為複數形式。